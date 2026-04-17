В США раскрыли, что случилось с Трампом во время переговоров с Ираном

В США раскрыли, что случилось с Трампом во время переговоров с Ираном - 17.04.2026, ПРАЙМ

В США раскрыли, что случилось с Трампом во время переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп сорвал голос во время бурных переговоров с представителями Ирана, утверждает американский сенатор Линдси Грэм*.

2026-04-17T17:07+0300

2026-04-17T17:07+0300

2026-04-17T17:07+0300

мировая экономика

сша

иран

израиль

линдси грэм

дональд трамп

fox news

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сорвал голос во время бурных переговоров с представителями Ирана, утверждает американский сенатор Линдси Грэм*."Несколько дней назад он звонил иранцам, и разговор стал довольно жарким — до такой степени, что Трамп громко заявил Ирану, что произойдет, если они продолжат играть в игры. Он в самом деле сорвал голос", — рассказал парламентарий в интервью Fox News.Сенатор подчеркнул, что американский лидер лично ведет переговоры с исламской республикой.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек.Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

сша

иран

израиль

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

мировая экономика, сша, иран, израиль, линдси грэм, дональд трамп, fox news