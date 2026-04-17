Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли, что случилось с Трампом во время переговоров с Ираном - 17.04.2026, ПРАЙМ
В США раскрыли, что случилось с Трампом во время переговоров с Ираном
2026-04-17T17:07+0300
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сорвал голос во время бурных переговоров с представителями Ирана, утверждает американский сенатор Линдси Грэм*."Несколько дней назад он звонил иранцам, и разговор стал довольно жарким — до такой степени, что Трамп громко заявил Ирану, что произойдет, если они продолжат играть в игры. Он в самом деле сорвал голос", — рассказал парламентарий в интервью Fox News.Сенатор подчеркнул, что американский лидер лично ведет переговоры с исламской республикой.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек.Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Грэм: Трамп сорвал голос, крича на представителей Ирана во время переговоров

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сорвал голос во время бурных переговоров с представителями Ирана, утверждает американский сенатор Линдси Грэм*.
"Несколько дней назад он звонил иранцам, и разговор стал довольно жарким — до такой степени, что Трамп громко заявил Ирану, что произойдет, если они продолжат играть в игры. Он в самом деле сорвал голос", — рассказал парламентарий в интервью Fox News.
Сенатор подчеркнул, что американский лидер лично ведет переговоры с исламской республикой.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек.
Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
