https://1prime.ru/20260417/tsb-869229845.html
ЦБ сообщил о снижении средств физлиц в банках
2026-04-17T11:21+0300
экономика
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Средства физлиц в российских банках в марте снизились на 0,01%, юрлиц – на 3,3%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора". "Средства населения практически не изменились (-0,01%) после увеличения в феврале на значительные 1,9%. Средства юридических лиц сократились на 3,3% (+2,7% в феврале)", – отмечается в материале. Последнее в значительной степени связано с тем, что часть февральских налогов была выплачена в начале марта, уточнил регулятор. Кроме того, в марте компании выплатили НДД и налог на прибыль за 2025 год.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы
Экономика, Банки, Финансы
ЦБ: средства физлиц в банках в марте снизились на 0,01 процента
