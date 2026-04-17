ЦБ сообщил о снижении средств физлиц в банках - 17.04.2026, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о снижении средств физлиц в банках
Средства физлиц в российских банках в марте снизились на 0,01%, юрлиц – на 3,3%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T11:21+0300
11:21 17.04.2026
 
ЦБ сообщил о снижении средств физлиц в банках

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Средства физлиц в российских банках в марте снизились на 0,01%, юрлиц – на 3,3%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора".
"Средства населения практически не изменились (-0,01%) после увеличения в феврале на значительные 1,9%. Средства юридических лиц сократились на 3,3% (+2,7% в феврале)", – отмечается в материале.
Последнее в значительной степени связано с тем, что часть февральских налогов была выплачена в начале марта, уточнил регулятор. Кроме того, в марте компании выплатили НДД и налог на прибыль за 2025 год.
