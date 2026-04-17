Открытие Ормуза окажет давление на цены удобрений, считает эксперт - 17.04.2026, ПРАЙМ
Открытие Ормуза окажет давление на цены удобрений, считает эксперт
Открытие Ормуза окажет давление на цены удобрений, считает эксперт

Эксперт Калачев: цены удобрений в мире не будут прежними, несмотря на открытие Ормуза

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на удобрения и алюминий не вернутся к дошоковым уровням, несмотря на открытие Ормузского пролива, рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие. Позднее Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%.
"Факт открытия Ормузского пролива окажет давление на цены удобрений. Однако они вряд ли скоро вернутся на уровни начала года. То же можно сказать и про алюминий", - полагает эксперт.
Как объяснил аналитик, восстановление поставок карбамида и СПГ для его производства будет идти постепенно, поэтому цены на удобрения не откатятся резко к тем значениям, которые были до закрытия Ормузского пролива.
Что касается алюминия, то восстановление производств в Бахрейне и ОАЭ потребует времени, отметил Калачев.
"Для драгоценных и промышленных металлов новость об открытии пролива безусловно положительная. Опасения, что длительный период дорогих энергоносителей снизит деловую и инвестиционную активность, больше не будет угнетать спрос на промышленное сырье и металлы. Это поддержит котировки металлов", - заключил аналитик.
Фактическое закрытие Ормузского пролива из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке привело к остановке поставок удобрений и сырья, усилив давление на глобальный аграрный рынок и вызвав рост цен.
В США резко высказались об Иране после открытия Ормузского пролива
17:30
 
