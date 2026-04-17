Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Республика Конго обсудили разработку месторождений углеводородов - 17.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260417/uglevodorod-869241514.html
Россия и Республика Конго обсудили разработку месторождений углеводородов
Россия и Республика Конго обсудили разработку месторождений углеводородов - 17.04.2026, ПРАЙМ
Россия и Республика Конго обсудили разработку месторождений углеводородов
Вице-премьер РФ Александр Новак и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе визита российской делегации в эту страну в Центральной Африке обсудили... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T20:18+0300
2026-04-17T20:18+0300
россия
рф
александр новак
"веди"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866221738_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_49bbb3cf6ccf541ce7cd320a18ba4d62.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе визита российской делегации в эту страну в Центральной Африке обсудили сотрудничество в разработке месторождений углеводородов, строительстве малых гидроэлектростанций и атомной электростанции. Об этом сообщил Новак. "Мы сегодня обсуждали с президентом Республики Конго такие направления сотрудничества, как разработка углеводородных месторождений, развитие энергетического сотрудничества в сфере электроэнергетики, строительство в том числе и малых гидроэлектростанций, малой атомной электростанции в будущем", - сказал российский вице-премьер в интервью ИС "Вести". Кроме этого, стороны обсудили вопросы сотрудничества в транспортной отрасли, промышленности, сельском хозяйстве, развитии современных цифровых технологий и их внедрения в экономику, поделился Новак. Он добавил, что на повестке было и социально-гуманитарное сотрудничество: образование, здравоохранение, спорт. "Российской стороной был подготовлен план развития торгово-экономического и социального сотрудничества на период до 2028 года включительно", - добавил Новак.
https://1prime.ru/20260417/memorandum-869240339.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866221738_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ce42a23cfb9da13899a2ea7864cfe680.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, александр новак, "веди"
РОССИЯ, РФ, Александр Новак, "Веди"
20:18 17.04.2026
 
Россия и Республика Конго обсудили разработку месторождений углеводородов

РФ и Республика Конго обсудили разработку месторождений углеводородов

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
Российский флаг. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе визита российской делегации в эту страну в Центральной Африке обсудили сотрудничество в разработке месторождений углеводородов, строительстве малых гидроэлектростанций и атомной электростанции. Об этом сообщил Новак.
"Мы сегодня обсуждали с президентом Республики Конго такие направления сотрудничества, как разработка углеводородных месторождений, развитие энергетического сотрудничества в сфере электроэнергетики, строительство в том числе и малых гидроэлектростанций, малой атомной электростанции в будущем", - сказал российский вице-премьер в интервью ИС "Вести".
Кроме этого, стороны обсудили вопросы сотрудничества в транспортной отрасли, промышленности, сельском хозяйстве, развитии современных цифровых технологий и их внедрения в экономику, поделился Новак. Он добавил, что на повестке было и социально-гуманитарное сотрудничество: образование, здравоохранение, спорт.
"Российской стороной был подготовлен план развития торгово-экономического и социального сотрудничества на период до 2028 года включительно", - добавил Новак.
РОССИЯРФАлександр Новак"Веди"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала