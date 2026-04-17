Россия и Республика Конго обсудили разработку месторождений углеводородов
Россия и Республика Конго обсудили разработку месторождений углеводородов - 17.04.2026, ПРАЙМ
Россия и Республика Конго обсудили разработку месторождений углеводородов
Вице-премьер РФ Александр Новак и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе визита российской делегации в эту страну в Центральной Африке обсудили... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T20:18+0300
2026-04-17T20:18+0300
2026-04-17T20:18+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе визита российской делегации в эту страну в Центральной Африке обсудили сотрудничество в разработке месторождений углеводородов, строительстве малых гидроэлектростанций и атомной электростанции. Об этом сообщил Новак. "Мы сегодня обсуждали с президентом Республики Конго такие направления сотрудничества, как разработка углеводородных месторождений, развитие энергетического сотрудничества в сфере электроэнергетики, строительство в том числе и малых гидроэлектростанций, малой атомной электростанции в будущем", - сказал российский вице-премьер в интервью ИС "Вести". Кроме этого, стороны обсудили вопросы сотрудничества в транспортной отрасли, промышленности, сельском хозяйстве, развитии современных цифровых технологий и их внедрения в экономику, поделился Новак. Он добавил, что на повестке было и социально-гуманитарное сотрудничество: образование, здравоохранение, спорт. "Российской стороной был подготовлен план развития торгово-экономического и социального сотрудничества на период до 2028 года включительно", - добавил Новак.
рф
россия, рф, александр новак, "веди"
РОССИЯ, РФ, Александр Новак, "Веди"
Россия и Республика Конго обсудили разработку месторождений углеводородов
РФ и Республика Конго обсудили разработку месторождений углеводородов