На Западе сделали заявление после публикации Минобороны о беспилотниках

ЕС способен только помогать Украине с производством БПЛА из-за полного упадка военно-промышленного комплекса, заявил в эфире своего YouTube-канала британский...

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. ЕС способен только помогать Украине с производством БПЛА из-за полного упадка военно-промышленного комплекса, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис."Они занялись дронами. <…> Должно прозвучать немедленно: в сфере военно-промышленного комплекса — это признание слабости", — сказал он.Аналитик подчеркнул, что раньше европейские страны поставляли Киеву тяжелое вооружение и технику, а сейчас все, на что ни способны — это помогать Украине производить БПЛА на своей территории."Все это продукт кризиса военного производства в Европе и на Западе а целом", — пояснил аналитик.Меркурис предупредил, что в условиях, когда союзникам Украины больше нечего предложить, они искусственно раздувают важность того минимума, на который они пока еще способны.Ранее Минобороны России опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.

