На Западе сделали заявление после публикации Минобороны о беспилотниках - 17.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260417/ukraina-869225368.html
На Западе сделали заявление после публикации Минобороны о беспилотниках
На Западе сделали заявление после публикации Минобороны о беспилотниках - 17.04.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление после публикации Минобороны о беспилотниках
ЕС способен только помогать Украине с производством БПЛА из-за полного упадка военно-промышленного комплекса, заявил в эфире своего YouTube-канала британский... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T05:12+0300
2026-04-17T05:12+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696207_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_bb35eb801e22460b547803beca39a758.jpg
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. ЕС способен только помогать Украине с производством БПЛА из-за полного упадка военно-промышленного комплекса, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис."Они занялись дронами. &lt;…&gt; Должно прозвучать немедленно: в сфере военно-промышленного комплекса — это признание слабости", — сказал он.Аналитик подчеркнул, что раньше европейские страны поставляли Киеву тяжелое вооружение и технику, а сейчас все, на что ни способны — это помогать Украине производить БПЛА на своей территории."Все это продукт кризиса военного производства в Европе и на Западе а целом", — пояснил аналитик.Меркурис предупредил, что в условиях, когда союзникам Украины больше нечего предложить, они искусственно раздувают важность того минимума, на который они пока еще способны.Ранее Минобороны России опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
украина
европа
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696207_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_46c46b92d68d2286c906b9a5723bcbc5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, запад, ес, в мире
УКРАИНА, ЕВРОПА, ЗАПАД, ЕС, В мире
05:12 17.04.2026
 
На Западе сделали заявление после публикации Минобороны о беспилотниках

Аналитик Меркурис назвал слабостью ЕС поставки дронов Украине

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. ЕС способен только помогать Украине с производством БПЛА из-за полного упадка военно-промышленного комплекса, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Они занялись дронами. <…> Должно прозвучать немедленно: в сфере военно-промышленного комплекса — это признание слабости", — сказал он.
Аналитик подчеркнул, что раньше европейские страны поставляли Киеву тяжелое вооружение и технику, а сейчас все, на что ни способны — это помогать Украине производить БПЛА на своей территории.
"Все это продукт кризиса военного производства в Европе и на Западе а целом", — пояснил аналитик.
Меркурис предупредил, что в условиях, когда союзникам Украины больше нечего предложить, они искусственно раздувают важность того минимума, на который они пока еще способны.
Ранее Минобороны России опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
 
УКРАИНАЕВРОПАЗАПАДЕСВ мире
 
 
