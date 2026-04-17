Россия осталась главным поставщиком шоколада в Узбекистан

2026-04-17T13:23+0300

ТАШКЕНТ, 17 апр – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-феврале 2026 года снизил импорт шоколада на 20% в годовом выражении, до 6,4 тысячи тонн, компании из России остаются главными зарубежными поставщиками этого продукта на узбекский рынок с поставками 4,4 тысячи тонн, следует из данных национального комитета по статистике республики. По данным статведомства, в январе-феврале 2026 года импорт Узбекистаном шоколада и шоколадных изделий снизился на 20%, до 6,6 тысячи тонн, а в стоимостном выражении – до 27,7 миллиона долларов "Страны, поставившие больше всего шоколада и шоколадных изделий в Узбекистан за два месяца 2026 года: Россия - 4 407 тонн", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Динамика поставок не приводится. По данным статведомства, Россия сохранила первое место среди стран-экспортеров шоколада в Узбекистан с долей 68,8% от всех поставок из-за рубежа. В тройку основных поставщиков также вошли Украина (607 тонн) и Туркмения (209,1 тонны).

