Россия осталась главным поставщиком шоколада в Узбекистан - 17.04.2026, ПРАЙМ
Узбекистан в январе-феврале 2026 года снизил импорт шоколада на 20% в годовом выражении, до 6,4 тысячи тонн, компании из России остаются главными зарубежными... | 17.04.2026, ПРАЙМ
Россия осталась главным поставщиком шоколада в Узбекистан

Узбекистан снижает импорт шоколада, но Россия по-прежнему главный поставщик

ТАШКЕНТ, 17 апр – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-феврале 2026 года снизил импорт шоколада на 20% в годовом выражении, до 6,4 тысячи тонн, компании из России остаются главными зарубежными поставщиками этого продукта на узбекский рынок с поставками 4,4 тысячи тонн, следует из данных национального комитета по статистике республики.
По данным статведомства, в январе-феврале 2026 года импорт Узбекистаном шоколада и шоколадных изделий снизился на 20%, до 6,6 тысячи тонн, а в стоимостном выражении – до 27,7 миллиона долларов
"Страны, поставившие больше всего шоколада и шоколадных изделий в Узбекистан за два месяца 2026 года: Россия - 4 407 тонн", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Динамика поставок не приводится.
По данным статведомства, Россия сохранила первое место среди стран-экспортеров шоколада в Узбекистан с долей 68,8% от всех поставок из-за рубежа. В тройку основных поставщиков также вошли Украина (607 тонн) и Туркмения (209,1 тонны).
