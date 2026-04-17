Узбекистан, Канада и Австралия заинтересованы в поддержке энергетики - 17.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260417/uzbekistan-869224687.html
Узбекистан, Канада и Австралия заинтересованы в поддержке энергетики
2026-04-17T04:32+0300
ТОКИО, 17 апр - ПРАЙМ. Узбекистан, Канада и Австралия проявляют интерес к инициативе Японии Power Asia по поддержке энергетики и укреплению цепочек поставок в Азии, заявила японский министр финансов Сацуки Катаяма по итогам встреч в рамках G20. "Такие страны, как Канада и Австралия, являющиеся экспортерами ресурсов, заинтересованы в инициативе Power Asia, поскольку выступают поставщиками ресурсов", - отметила министр. По ее словам, инициатива затрагивает не только нефть и газ, но и нефтепродукты, включая, например, удобрения. "По оценкам международных организаций, нехватка удобрений может привести к увеличению числа людей, находящихся под угрозой голода, на десятки миллионов человек. В этой связи страны, такие как Узбекистан, также проявляют большой интерес к данной инициативе", - добавила Катаяма. Ранее на этой неделе премьер Японии Санаэ Такаити объявила о запуске нового партнерства Power Asia по укреплению энергетических и сырьевых цепочек поставок в Азии, предусматривающего финансовую поддержку в виде кредитов на общую сумму в 10 миллиардов долларов. Программа предусматривает кредиты для закупки нефти и нефтепродуктов, поддержку цепочек поставок, а также структурные меры, такие как создание механизмов использования стратегических запасов нефти, сотрудничество в строительстве и эксплуатации резервуаров, диверсификацию источников энергии, включая биотопливо, и другие.
04:32 17.04.2026
 
