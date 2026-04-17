В Венесуэле назвали возобновление взаимодействия с МВФ важным шагом

2026-04-17T05:27+0300

МЕХИКО, 17 апр - ПРАЙМ. Возобновление взаимодействия с Международным валютным фондом является важным шагом для венесуэльской экономики и результатом дипломатических усилий страны, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес. "Это очень важный шаг для венесуэльской экономики, но также и для роли Венесуэлы в нашем регионе. Это большое достижение венесуэльской дипломатии", - сказала Родригес в эфире телеканала Telesur. Родригес поблагодарила директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву, а также ряд стран, поддержавших возвращение Венесуэлы к работе с фондом, включая ОАЭ, Бразилию и Катар, "которые сотрудничали в этом процессе". Она отдельно отметила вклад США и поблагодарила президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио за содействие в нормализации взаимодействия. По словам Родригес, возобновление представительства Венесуэлы в МВФ означает восстановление как прав страны в организации, так и ее обязательств. Ранее МВФ объявил о возобновлении взаимодействия с Венесуэлой после паузы, продолжавшейся с 2019 года из-за разногласий по вопросу признания властей страны. Возвращение к сотрудничеству с фондом может открыть Каракасу доступ к международной финансовой поддержке и способствовать стабилизации экономики, остававшейся в кризисе последние годы.

