https://1prime.ru/20260417/yuan--869234332.html

Юань к рублю на Мосбирже стабилизируется перед выходными

Юань к рублю на Мосбирже стабилизируется перед выходными - 17.04.2026, ПРАЙМ

Юань к рублю на Мосбирже стабилизируется перед выходными

Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу стабилизируется в узком коридоре, слабо меняясь перед выходными, следует из данных Московской биржи.

2026-04-17T15:53+0300

2026-04-17T15:53+0300

2026-04-17T15:53+0300

экономика

рынок

торги

сша

антон силуанов

минфин

ук альфа-капитал

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу стабилизируется в узком коридоре, слабо меняясь перед выходными, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.42 мск снижался на 2 копейки (-0,2%), до 11,10 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,10-11,19 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,13 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 75,73 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в пятницу слабо меняется, оставаясь около отметки закрытия четверга – выше психологического уровня 11 рублей за юань. "Пауза в операциях Минфина, действующая с начала марта, остаётся главным структурным рычагом укрепления рубля. Возврат к операциям означает разворот: Минфин станет покупателем валюты, причём с учётом объёмов отложенных сделок, накопленных за полтора месяца. Силуанов также подтвердил, что цена отсечения на 2026 год - 59 долларов за баррель; механизм правила никто отменять не собирается, наоборот - будет ужесточаться", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Власти не собираются отказываться от бюджетного правила, заявил министр финансов Антон Силуанов в четверг. Кроме того, он сказал, что правительство до июля определится с вопросом о досрочном возобновлении операций Минфина по этому правилу. Таким образом, ведомство может вернуться на рынок с покупкой валюты в Фонд национального благосостояния. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,5% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,55% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.45 мск падала на 4,2%, до 95,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 98 пункта. ПРОГНОЗЫ В настоящий момент торги валютой имеют повышенную волатильность из-за противоречивых заявлений Минфина касательно его участия в валютных торгах и корректировке бюджетного правила, считает Эдуард Лушин из СДМ-банка. "Нижняя граница диапазона в 10,9-11 рублей за юань, имеющий полноценные биржевые торги и внебиржевой рынок, устояла. При этом на внебиржевом рынке валютная пара доллар-рубль обновила локальный минимум и отскочила обратно в устоявшийся диапазон выше 75 рублей. До конца апреля мы не ждем выхода курс из широкого бокового движения: юаня от 10,9-11,9 рубля до 12-12,1 рубля. До конца месяца не исключено размещение Минфином локальных гособлигаций в юанях, что может несколько сократить валютную ликвидность, угрожая восстановленным (благодаря почти нулевым юаневым ставкам) сделкам кэрри-трейда", - добавляет он. По оценкам Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", до официального объявления сроков возобновления Минфином операций с валютой у курса нет явных причин для ухода сильно выше 11,25 рубля за юань.

https://1prime.ru/20260416/aksakov-869211014.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, антон силуанов, минфин, ук альфа-капитал