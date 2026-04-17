Заградотряды Нацгвардии не дают отступать подразделениям ВСУ под Харьковом

2026-04-17T06:45+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Заградотряды Нацгвардии Украины не дают отступать подразделениям 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которые несут колоссальные потери в районе села Зыбино Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Как уточнили представители силовых структур, стрелковые бои идут в селе Зыбино Харьковской области, где командование ВСУ запретило подразделениям 113-й отдельной бригады территориальной обороны отступать, несмотря на колоссальные потери и отсутствие припасов у украинских подразделений. "Попытки бегства отдельных боевых групп бригады территориальной обороны пресекаются заградительными отрядами Нацгвардии Украины", - сказал собеседник агентства.

