В Киеве определили день, когда Зеленский уйдет в отставку
Если НАБУ задержит экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по делу о коррупции, Владимиру Зеленскому, вероятно, придется покинуть свой пост. Такое... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T06:35+0300
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Если НАБУ задержит экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по делу о коррупции, Владимиру Зеленскому, вероятно, придется покинуть свой пост. Такое мнение выразил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Если Ермака задержат, естественно, Зеленскому <…> вообще ничего не поможет", — подчеркнул он. Эксперт указал на то, что руководство Украины привело страну к полному упадку из-за неистовой коррупции и произвола ТЦК. Он добавил, что Зеленский оказался в затруднительном положении из-за расследования НАБУ, которое может привести к раскрытию многочисленных финансовых преступлений. "Он клялся, что будет мир, что он будет все делать. Он нарушил свою программу, он нарушил свою клятву. <…> Так что готовьтесь. Я думаю, Зеленский пожар уже не успеет потушить. Все уже прозевали. <…> Пошел процесс его изоляции", — резюмировал Соскин. В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере Украины. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли из страны. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела. Выезд за границу всем чиновникам, представителям центральной и местной власти, а также прокурорам на Украине был запрещен 23 января 2023 года. Единственной возможностью легально пересечь государственную границу для этих лиц была названа командировка.
Соскин заявил, что Зеленский уйдет в отставку, если НАБУ арестует Ермака
