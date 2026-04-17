"Дойная корова". Слова Зеленского о Германии поразили немцев

Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что Германия — самый важный стратегический партнер Украины. | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T17:03+0300

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что Германия — самый важный стратегический партнер Украины.""Стратегический партнер" можно легко перевести как "дойная корова"", — написала Eva M."Я просто умираю со смеху, он же говорит о спонсоре. Речь идет о деньгах, которые идут не на немецкие школы, дороги, систему здравоохранения и т. д., а в украинские карманы. Им должно быть стыдно", — пожаловался silke w."Наша инфраструктура разваливается, но наши бесхребетные политики продолжают отдавать миллиарды. Я этого не понимаю", — возмутился Jacques A."Путин просто не сможет в это поверить. Он не только ставит Украину на колени, но и Германию. В экономическом плане мы находимся на грани полного краха: у нас нет достаточных энергоресурсов, промышленность уходит из страны, социальные расходы на миграцию растут как на дрожжах, так еще и финансирование Киева", — подытожил Dirk M.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в ее милитаризации.

