Цена на золото поднялась выше 4900 за унцию впервые с марта
2026-04-17T16:23+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Биржевая цена золота растет на 2% в пятницу, показатель впервые с середины марта поднялся выше 4900 за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 16.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 93,94 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,95% - до 4902,24 доллара за тройскую унцию.Цены на золото в пятницу ускорили рост после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня."Оптимизм в связи с возобновлением мирного процесса продолжает поддерживать склонность к риску, и золото все чаще торгуется как рисковый актив", - сказал агентству Рейтер вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант (Peter Grant).По словам эксперта, для восстановления долгосрочного тренда к росту цен на золото предстоит пройти долгий путь, поэтому инвесторы придерживаются осторожной позиции.
