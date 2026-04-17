Цена на золото поднялась выше 4900 за унцию впервые с марта - 17.04.2026, ПРАЙМ
Цена на золото поднялась выше 4900 за унцию впервые с марта
Биржевая цена золота растет на 2% в пятницу, показатель впервые с середины марта поднялся выше 4900 за тройскую унцию, следует из данных торгов.
экономика
рынок
торги
comex
16:23 17.04.2026 (обновлено: 16:31 17.04.2026)
 
Цена на золото поднялась выше 4900 за унцию впервые с марта

Биржевая цена золота впервые с марта поднялась выше 4900 за тройскую унцию

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Биржевая цена золота растет на 2% в пятницу, показатель впервые с середины марта поднялся выше 4900 за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 93,94 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,95% - до 4902,24 доллара за тройскую унцию.
Цены на золото в пятницу ускорили рост после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня.
"Оптимизм в связи с возобновлением мирного процесса продолжает поддерживать склонность к риску, и золото все чаще торгуется как рисковый актив", - сказал агентству Рейтер вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант (Peter Grant).
По словам эксперта, для восстановления долгосрочного тренда к росту цен на золото предстоит пройти долгий путь, поэтому инвесторы придерживаются осторожной позиции.
