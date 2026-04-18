Адвокат рассказала, как жертве мошенников аннулировать взятый кредит - 18.04.2026, ПРАЙМ
Адвокат рассказала, как жертве мошенников аннулировать взятый кредит
Адвокат рассказала, как жертве мошенников аннулировать взятый кредит - 18.04.2026, ПРАЙМ
Адвокат рассказала, как жертве мошенников аннулировать взятый кредит
Россияне, взявшие кредит под воздействием мошенников, могут подать иск в суд о признании договора с банком недействительным, заявила РИА Новости адвокат Наталья | 18.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россияне, взявшие кредит под воздействием мошенников, могут подать иск в суд о признании договора с банком недействительным, заявила РИА Новости адвокат Наталья Вундер. В России участились случаи телефонных аферистов, которые "разводят" доверчивых граждан на деньги. В многоходовых комбинациях участвуют злоумышленники под видом "товарища майора" или сотрудника Росфинмониторинга, которые просят помочь государству "поймать преступников" и поучаствовать в так называемой оперативном эксперименте, после которого обещают вернуть деньги. Когда человек попадает на эту уловку, но собственных средств ему не хватает, аферисты могут "любезно" подсказать как получить кредит в банке. Однако после "поимки преступников" никаких денег доверчивому гражданину никто не возвращает. В этом случае надо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела, считает адвокат Наталья Вундер. "Если человека "развели" мошенники, он взял кредит, сначала надо написать заявление в правоохранительные органы, то есть возбудить уголовное дело, чтобы он был признан потерпевшим. После этого он может обратиться в суд с исковым заявлением о признании сделки (кредитного договора) недействительным", - рассказала эксперт. В этом случае, пояснила она, потерпевшему проведут судебно-психиатрическую экспертизу, которая докажет, что человек действовал не по своей воле, а находился под сильным воздействием мошенников и не мог руководить своими действиями, то есть в нормальном состоянии такую сделку бы не совершил. Юрист также обратила внимание на условия искового заявления. "Важно понимать, что в исковых требованиях надо просить признать сделку недействительной без применения двухсторонней реституции. В случае ее применения стороны возвращаются в первоначальное имущественное положение, когда каждый участник договора возвращает то, что было получено по сделке. То есть человек всё равно должен будет банку сумму кредита без процентов. Чтобы этого избежать необходимо обязательно указывать в иске требование признать сделку недействительной без применения двухсторонней реституции, говорить о том, что этот человек денег не получал, то есть ему возвращать по сути нечего", - добавила адвокат. Она отметила, что сейчас сложилась положительная судебная практика по таким делам.
финансы, банки, общество , росфинмониторинг
Финансы, Банки, Общество , Росфинмониторинг
07:25 18.04.2026 (обновлено: 07:28 18.04.2026)
 
Адвокат рассказала, как жертве мошенников аннулировать взятый кредит

Адвокат Вундер: взявшие кредит под воздействием мошенников могут подать иск в суд

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россияне, взявшие кредит под воздействием мошенников, могут подать иск в суд о признании договора с банком недействительным, заявила РИА Новости адвокат Наталья Вундер.
В России участились случаи телефонных аферистов, которые "разводят" доверчивых граждан на деньги. В многоходовых комбинациях участвуют злоумышленники под видом "товарища майора" или сотрудника Росфинмониторинга, которые просят помочь государству "поймать преступников" и поучаствовать в так называемой оперативном эксперименте, после которого обещают вернуть деньги. Когда человек попадает на эту уловку, но собственных средств ему не хватает, аферисты могут "любезно" подсказать как получить кредит в банке. Однако после "поимки преступников" никаких денег доверчивому гражданину никто не возвращает.
В этом случае надо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела, считает адвокат Наталья Вундер. "Если человека "развели" мошенники, он взял кредит, сначала надо написать заявление в правоохранительные органы, то есть возбудить уголовное дело, чтобы он был признан потерпевшим. После этого он может обратиться в суд с исковым заявлением о признании сделки (кредитного договора) недействительным", - рассказала эксперт.
В этом случае, пояснила она, потерпевшему проведут судебно-психиатрическую экспертизу, которая докажет, что человек действовал не по своей воле, а находился под сильным воздействием мошенников и не мог руководить своими действиями, то есть в нормальном состоянии такую сделку бы не совершил.
Юрист также обратила внимание на условия искового заявления.
"Важно понимать, что в исковых требованиях надо просить признать сделку недействительной без применения двухсторонней реституции. В случае ее применения стороны возвращаются в первоначальное имущественное положение, когда каждый участник договора возвращает то, что было получено по сделке. То есть человек всё равно должен будет банку сумму кредита без процентов. Чтобы этого избежать необходимо обязательно указывать в иске требование признать сделку недействительной без применения двухсторонней реституции, говорить о том, что этот человек денег не получал, то есть ему возвращать по сути нечего", - добавила адвокат.
Она отметила, что сейчас сложилась положительная судебная практика по таким делам.
 
ФинансыБанкиОбществоРосфинмониторинг
 
 
