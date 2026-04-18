Аналитик рассказала, кому нужно отчитаться о доходах за 2025 год
Аналитик рассказала, кому нужно отчитаться о доходах за 2025 год - 18.04.2026, ПРАЙМ
Аналитик рассказала, кому нужно отчитаться о доходах за 2025 год
Остается чуть меньше двух недель на подачу деклараций по форме 3-НДФЛ: российские налогоплательщики должны до 30 апреля отчитаться о полученных за 2025 год... | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T01:47+0300
2026-04-18T01:47+0300
2026-04-18T01:47+0300
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Остается чуть меньше двух недель на подачу деклараций по форме 3-НДФЛ: российские налогоплательщики должны до 30 апреля отчитаться о полученных за 2025 год доходах, с которых не был удержан налог, рассказала РИА Новости основатель УЦ "Бизнес и налоги", глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.
В большинстве случаев налоговые агенты (российские компании и индивидуальные предприниматели) сами удерживают НДФЛ с доходов, выплаченных гражданам, при их перечислении. Кроме того, при получении некоторых доходов уплата налога осуществляется налогоплательщиками на основании готового налогового уведомления в специальные сроки. Однако в ряде случаев уплатить налог нужно самостоятельно, заполнив декларацию. Сделать это нужно до 30 апреля, отметила Мемрук.
Аналитик напомнила, кому надо отчитаться о доходах за 2025 год. "Например, от продажи имущества, которым владели меньше минимального срока; доходы из-за рубежа (продав зарубежную недвижимость, получив проценты по вкладам в зарубежных банках); в виде выигрыша в лотерею – если выигрыш больше 4 000, но меньше 15 000 рублей; а также в виде дорогого подарка, причем от постороннего, то есть не близкого родственника", - рассказала Мемрук.
В 2026 году для декларирования доходов, полученных в 2025 году, налогоплательщикам надо использовать новую форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС от 20 октября 2025 года № ЕД-7-11/913. Налог, указанный в декларации к уплате за 2025 год, необходимо заплатить не позднее 15 июля текущего года, отметила аналитик.
Аналитик рассказала, кому нужно отчитаться о доходах за 2025 год
Эксперт Мемрук: россиянам нужно до 30 апреля отчитаться о полученных за 2025 год доходах
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Остается чуть меньше двух недель на подачу деклараций по форме 3-НДФЛ: российские налогоплательщики должны до 30 апреля отчитаться о полученных за 2025 год доходах, с которых не был удержан налог, рассказала РИА Новости основатель УЦ "Бизнес и налоги", глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.
В большинстве случаев налоговые агенты (российские компании и индивидуальные предприниматели) сами удерживают НДФЛ с доходов, выплаченных гражданам, при их перечислении. Кроме того, при получении некоторых доходов уплата налога осуществляется налогоплательщиками на основании готового налогового уведомления в специальные сроки. Однако в ряде случаев уплатить налог нужно самостоятельно, заполнив декларацию. Сделать это нужно до 30 апреля, отметила Мемрук.
Аналитик напомнила, кому надо отчитаться о доходах за 2025 год. "Например, от продажи имущества, которым владели меньше минимального срока; доходы из-за рубежа (продав зарубежную недвижимость, получив проценты по вкладам в зарубежных банках); в виде выигрыша в лотерею – если выигрыш больше 4 000, но меньше 15 000 рублей; а также в виде дорогого подарка, причем от постороннего, то есть не близкого родственника", - рассказала Мемрук.
В 2026 году для декларирования доходов, полученных в 2025 году, налогоплательщикам надо использовать новую форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС от 20 октября 2025 года № ЕД-7-11/913. Налог, указанный в декларации к уплате за 2025 год, необходимо заплатить не позднее 15 июля текущего года, отметила аналитик.