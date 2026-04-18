Аналитик посоветовала россиянам инвестировать в биржевое золото

Россиянам стоит обратить внимание на облигации или варианты инвестирования в биржевое золото в условиях снижения ключевой ставки и сокращения доходности...

2026-04-18T03:47+0300

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россиянам стоит обратить внимание на облигации или варианты инвестирования в биржевое золото в условиях снижения ключевой ставки и сокращения доходности вкладов, такое мнение высказала РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева. "Доходность валютных вкладов снижается, как и рублевых, в связи с циклом снижения ключевой ставки Банком России. Стоит обратить внимание на облигации, пока в них еще можно найти интересную доходность с небольшими рисками... Рынок драгметаллов тоже на подъеме, можно рассмотреть варианты инвестирования в золото. И лучше не в физическое, а биржевое", - говорит она. ЦБ РФ по итогам последнего заседания, 20 марта, снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых. По мнению Кокоревой, по мере снижения доходности валютных и рублевых вкладов инвесторы спешат переложить средства в более прибыльные инструменты. "Кроме того, мы наблюдаем тенденцию укрепления рубля - крепкий рубль и низкие ставки по вкладам делают хранение валюты на счетах просто невыгодным делом", - считает аналитик. Среди наиболее доходных инструментов инвестирования россияне выбирают облигации, фонды денежного рынка, обезличенные металлические счета и различные паевые инвестиционные фонды (ПИФы), продолжила она. Также стоит присмотреться к дивидендным бумагам на рынке акций, так как дивидендный сезон только набирает обороты, убеждена Кокорева. Ранее в апреле РИА Новости при подсчетах данных ЦБ РФ выяснило, что россияне забирают вклады в иностранной валюте максимальными за три года темпами. Так, по состоянию на 1 марта россияне хранили на депозитах в кредитных организациях 3,4 триллиона рублей в иностранной валюте, что эквивалентно 44 миллиардам долларов - на 4,6% меньше, чем месяцем ранее.

