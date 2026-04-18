https://1prime.ru/20260418/ankara-869252563.html
В Анкаре не видят альтернативы "Турецкому потоку"
2026-04-18T12:33+0300
газ
турция
москва
анкара
дмитрий песков
владимир зеленский
газопровод "турецкий поток"
голубой поток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861585078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97b8c996333a0db9c0fc169484588eac.jpg
АНТАЛЬЯ, 18 апр - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Газопроводу "Турецкий поток" нет альтернативы в случае потенциальной атаки, заявил в субботу министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, отвечая на вопрос РИА Новости. "Турецкий поток" обеспечивает газом Турцию и европейские страны. Замены ему нет. Мы уже видели, что произошло с "Северным потоком", - заявил министр небольшой группе журналистов на полях Анталийского дипломатического форума. Москва надеется, что в Анкаре указали Владимиру Зеленскому на недопустимость атак на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861585078_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2d6f72e620c49bf5bc4748c65168e76d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
