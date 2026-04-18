В Анкаре не видят альтернативы "Турецкому потоку" - 18.04.2026, ПРАЙМ
В Анкаре не видят альтернативы "Турецкому потоку"
АНТАЛЬЯ, 18 апр - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Газопроводу "Турецкий поток" нет альтернативы в случае потенциальной атаки, заявил в субботу министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, отвечая на вопрос РИА Новости. "Турецкий поток" обеспечивает газом Турцию и европейские страны. Замены ему нет. Мы уже видели, что произошло с "Северным потоком", - заявил министр небольшой группе журналистов на полях Анталийского дипломатического форума. Москва надеется, что в Анкаре указали Владимиру Зеленскому на недопустимость атак на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
