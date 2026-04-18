https://1prime.ru/20260418/ankara-869252563.html

В Анкаре не видят альтернативы "Турецкому потоку"

В Анкаре не видят альтернативы "Турецкому потоку" - 18.04.2026, ПРАЙМ

В Анкаре не видят альтернативы "Турецкому потоку"

Газопроводу "Турецкий поток" нет альтернативы в случае потенциальной атаки, заявил в субботу министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан...

2026-04-18T12:33+0300

2026-04-18T12:33+0300

2026-04-18T12:33+0300

газ

турция

москва

анкара

дмитрий песков

владимир зеленский

газопровод "турецкий поток"

голубой поток

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861585078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97b8c996333a0db9c0fc169484588eac.jpg

АНТАЛЬЯ, 18 апр - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Газопроводу "Турецкий поток" нет альтернативы в случае потенциальной атаки, заявил в субботу министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, отвечая на вопрос РИА Новости. "Турецкий поток" обеспечивает газом Турцию и европейские страны. Замены ему нет. Мы уже видели, что произошло с "Северным потоком", - заявил министр небольшой группе журналистов на полях Анталийского дипломатического форума. Москва надеется, что в Анкаре указали Владимиру Зеленскому на недопустимость атак на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

турция

москва

анкара

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, турция, москва, анкара, дмитрий песков, владимир зеленский, газопровод "турецкий поток", голубой поток