Россия нарастила ввоз южнокорейских апельсинов до рекорда
Поставки апельсинов из Южной Кореи в Россию в марте продолжили расти, увеличившись за месяц на десятую часть, а за год - впятеро, обновив исторический максимум, | 18.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Поставки апельсинов из Южной Кореи в Россию в марте продолжили расти, увеличившись за месяц на десятую часть, а за год - впятеро, обновив исторический максимум, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской статслужбы. Так, за март Республика Корея экспортировала в Россию 60,3 тонны апельсинов (на 116 тысяч долларов) - максимум за все время торговля двух стран. Рост объема поставок продолжается второй месяц подряд: к февралю они выросли на 10%, а в годовом выражении - в 5,1 раза. До этого южнокорейские апельсины приезжали в Россию нерегулярно. Беспрерывные поставки начались с января 2025 года. Всего за первый квартал этого года в РФ из Республики Корея приехало 167,2 тонны апельсинов (на 320 тысяч долларов) - в 7,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Кроме того, российские компании в марте импортировали 1,4 тонны южнокорейских мандаринов (на 5 тысяч долларов) - вчетверо меньше, чем в январе и в 54,8 раза больше, чем годом ранее. Лимонов в РФ прибыло максимальные с прошлого мая 1,9 тонны (на 3 тысячи долларов) - их поставки выросли за месяц в 8,7 раза, а за год в 28,7 раза.
https://1prime.ru/20260416/lapsha-869216863.html
Россия нарастила поставки лапши из Южной Кореи
