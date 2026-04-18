https://1prime.ru/20260418/avtomobili-869252413.html

Названы самые подешевевшие автомобили с пробегом в России

2026-04-18T12:23+0300

бизнес

россия

lada niva legend

renault duster

toyota camry

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/12/869252278_0:33:1701:989_1920x0_80_0_0_31db545be28ec36a95e1b4675dbe446c.jpg

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Наиболее существенное снижение стоимости среди автомобилей с пробегом на российском рынке по итогам первого квартала 2026 года наблюдается у Lada Kalina (-12%), Land Cruiser Prado (-11%) и Renault Logan (-8%), подсчитали для РИА Новости аналитики "Авито Авто". "Эксперты "Авито Авто" проанализировали рынок автомобилей с пробегом, которые дилеры выставляли на продажу на платформе в первом квартале 2026 года", - говорится в сообщении. "Среди моделей с наиболее существенным снижением стоимости лидирует Lada Kalina (-12%, до 328 тысяч рублей). Toyota Land Cruiser Prado подешевела на 11%, до 3,8 миллиона рублей, Renault Logan - на 8%, до 560 тысяч рублей", - добавляется там. В компании отметили существенное снижение цен еще у ряда моделей авто с пробегом, среди которых Nissan X-Trail (–7%; 1,6 миллиона рублей), Ford Focus (–7%; 680 тысяч рублей), Lada Niva (–6%; 540 тысяч рублей), Hyundai Santa Fe (–6%; 2,2 миллиона рублей) и Lada Priora (–6%; 370 тысяч рублей). По территориальному признаку наиболее заметно цены снизились в Сибирском федеральном округе, где машины с пробегом за три месяца текущего года подешевели в среднем на 8% в годовом выражении, до 2 миллионов рублей. В тройку лидеров вошли также Северо-Кавказский (-5%; 1,8 миллиона рублей) и Дальневосточный (-4%; 2,7 миллиона рублей) федеральные округа.

https://1prime.ru/20260327/lada-868676769.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

