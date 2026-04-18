Названы самые подешевевшие автомобили с пробегом в России
2026-04-18T12:23+0300
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Наиболее существенное снижение стоимости среди автомобилей с пробегом на российском рынке по итогам первого квартала 2026 года наблюдается у Lada Kalina (-12%), Land Cruiser Prado (-11%) и Renault Logan (-8%), подсчитали для РИА Новости аналитики "Авито Авто". "Эксперты "Авито Авто" проанализировали рынок автомобилей с пробегом, которые дилеры выставляли на продажу на платформе в первом квартале 2026 года", - говорится в сообщении. "Среди моделей с наиболее существенным снижением стоимости лидирует Lada Kalina (-12%, до 328 тысяч рублей). Toyota Land Cruiser Prado подешевела на 11%, до 3,8 миллиона рублей, Renault Logan - на 8%, до 560 тысяч рублей", - добавляется там. В компании отметили существенное снижение цен еще у ряда моделей авто с пробегом, среди которых Nissan X-Trail (–7%; 1,6 миллиона рублей), Ford Focus (–7%; 680 тысяч рублей), Lada Niva (–6%; 540 тысяч рублей), Hyundai Santa Fe (–6%; 2,2 миллиона рублей) и Lada Priora (–6%; 370 тысяч рублей). По территориальному признаку наиболее заметно цены снизились в Сибирском федеральном округе, где машины с пробегом за три месяца текущего года подешевели в среднем на 8% в годовом выражении, до 2 миллионов рублей. В тройку лидеров вошли также Северо-Кавказский (-5%; 1,8 миллиона рублей) и Дальневосточный (-4%; 2,7 миллиона рублей) федеральные округа.
Среди авто с пробегом сильнее всего подешевели Lada Kalina и Land Cruiser Prado
