В районе порта Высоцк во время атаки БПЛА возникло возгорание

В районе порта Высоцк во время атаки БПЛА на Ленинградскую область возникло возгорание, сообщил губернатор Александр Дрозденко. | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T07:00+0300

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. В районе порта Высоцк во время атаки БПЛА на Ленинградскую область возникло возгорание, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее глава региона сообщал об 27 сбитых целях над Ленобластью. "Отбой беспилотной опасности на всей территории Ленинградской Области. За ночь силами ПВО уничтожено 27 БПЛА противника. В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется", - написал Дрозденко в канале на платформе Max. Он отметил, что пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано.

