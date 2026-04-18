В Харьковскую область перебросили штурмовую бригаду "ОПФОР"
В Харьковскую область перебросили штурмовую бригаду "ОПФОР" - 18.04.2026, ПРАЙМ
В Харьковскую область перебросили штурмовую бригаду "ОПФОР"
Отдельную штурмовую бригаду ВСУ "ОПФОР", сформированную инструкторами из США, перебросили в Волчанский район Харьковской области, сообщили РИА Новости в... | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T06:39+0300
2026-04-18T06:39+0300
2026-04-18T07:02+0300
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Отдельную штурмовую бригаду ВСУ "ОПФОР", сформированную инструкторами из США, перебросили в Волчанский район Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник перебросил из тыловых районов в Волчанский район штурмовые подразделения 214-й ОШБ "ОПФОР", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что штурмовая бригада была сформирована инструкторами США в 2016 году как батальон, который на учениях выполняет роль условного противника. Он также отметил, что командование ВСУ перебрасывает 214-ю ОШБ на разные участки фронта в критические моменты.
сша
харьковская область
общество , россия, сша, харьковская область, всу
Экономика, Общество , РОССИЯ, США, Харьковская область, ВСУ
В Харьковскую область перебросили штурмовую бригаду "ОПФОР"
В Харьковскую область перебросили сформированную инструкторами из США бригаду ВСУ "ОПФОР"
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Отдельную штурмовую бригаду ВСУ "ОПФОР", сформированную инструкторами из США, перебросили в Волчанский район Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник перебросил из тыловых районов в Волчанский район штурмовые подразделения 214-й ОШБ "ОПФОР", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что штурмовая бригада была сформирована инструкторами США в 2016 году как батальон, который на учениях выполняет роль условного противника. Он также отметил, что командование ВСУ перебрасывает 214-ю ОШБ на разные участки фронта в критические моменты.