Стало известно, сколько стоит частный бункер в США
Vivos: стоимость частного бункера в США может составить около 6 млн рублей
ВАШИНГТОН, ХХ апр - ПРАЙМ. Стоимость частного бункера в США может составлять около 75 тысяч долларов, или почти 6 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в компании Vivos, занимающейся продажей бомбоубежищ.
Как выяснило РИА Новости, для покупки бункера в собственность в США
необходимо заплатить 75 тысяч долларов (около 5,8 миллиона рублей), а затем вносить 209 долларов в месяц за обслуживание. Площадь таких объектов в среднем составляет около 200 квадратных метров.
В Vivos также сообщили, что клиентам доступна и долгосрочная аренда: в этом случае нужно единовременно заплатить 55 тысяч долларов за пользование бункером в течение 99 лет, а затем также оплачивать его обслуживание.
"Бункеры предоставляются в готовом виде, чтобы вы могли оборудовать и обставить свой личный бункер так, как вам нравится, будь то просто одна большая комната для отдыха или помещение, способное разместить от 10 до 24 человек", - рассказали агентству в компании.
Ранее РИА Новости сообщало, что интерес к покупке частных бункеров в США долгое время оставался низким, однако в марте 2026 года резко вырос. Агентство также отмечало, что жители страны стали рекордно часто искать инструкции по строительству персональных убежищ