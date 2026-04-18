Доминикана и Гаити договорились открыть воздушное сообщение

Доминикана и Гаити договорились открыть воздушное сообщение - 18.04.2026, ПРАЙМ

Доминикана и Гаити договорились открыть воздушное сообщение

Власти Доминиканской Республики и Гаити договорились открыть воздушное сообщение между странами с мая, говорится в совместном заявлении внешнеполитических... | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T01:47+0300

2026-04-18T01:47+0300

2026-04-18T01:47+0300

МЕХИКО, 18 апр - ПРАЙМ. Власти Доминиканской Республики и Гаити договорились открыть воздушное сообщение между странами с мая, говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств двух государств. "Стороны согласовали открытие воздушного пространства между Доминиканской Республикой и Республикой Гаити, что позволит наладить авиасообщение между доминиканскими аэропортами и международным аэропортом Кап-Аитьена с мая 2026 года", - говорится в документе, который опубликовал доминиканский МИД. Согласно заявлению, решение направлено на упрощение перемещения граждан, развитие экономических связей и укрепление двусторонних отношений. Авиасообщение между Гаити и Доминиканской Республикой было приостановлено 5 марта 2024 года решением доминиканского регулятора из-за обострения кризиса и насилия в Гаити. Переговоры прошли в пятницу в индустриальном парке CODEVI в приграничной зоне двух стран при участии делегаций министерств иностранных дел. С доминиканской стороны делегацию возглавил министр иностранных дел Роберто Альварес, со стороны Гаити - глава МИД Райна Форбин. Стороны на встрече обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, включая безопасность на границе, миграцию и торгово-экономическое сотрудничество, подтвердив приверженность продолжению диалога и поддержанию открытых каналов связи для решения общих вопросов. Участники переговоров выразили благодарность международному сообществу, в том числе Организации объединенных наций, за поддержку усилий по стабилизации ситуации в Гаити.

гаити

бизнес, мировая экономика, гаити, мид