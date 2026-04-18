Доминикана и Гаити договорились открыть воздушное сообщение - 18.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260418/dominikana-869246077.html
Доминикана и Гаити договорились открыть воздушное сообщение
2026-04-18T01:47+0300
бизнес
мировая экономика
гаити
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869246077.jpg?1776466031
МЕХИКО, 18 апр - ПРАЙМ. Власти Доминиканской Республики и Гаити договорились открыть воздушное сообщение между странами с мая, говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств двух государств. "Стороны согласовали открытие воздушного пространства между Доминиканской Республикой и Республикой Гаити, что позволит наладить авиасообщение между доминиканскими аэропортами и международным аэропортом Кап-Аитьена с мая 2026 года", - говорится в документе, который опубликовал доминиканский МИД. Согласно заявлению, решение направлено на упрощение перемещения граждан, развитие экономических связей и укрепление двусторонних отношений. Авиасообщение между Гаити и Доминиканской Республикой было приостановлено 5 марта 2024 года решением доминиканского регулятора из-за обострения кризиса и насилия в Гаити. Переговоры прошли в пятницу в индустриальном парке CODEVI в приграничной зоне двух стран при участии делегаций министерств иностранных дел. С доминиканской стороны делегацию возглавил министр иностранных дел Роберто Альварес, со стороны Гаити - глава МИД Райна Форбин. Стороны на встрече обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, включая безопасность на границе, миграцию и торгово-экономическое сотрудничество, подтвердив приверженность продолжению диалога и поддержанию открытых каналов связи для решения общих вопросов. Участники переговоров выразили благодарность международному сообществу, в том числе Организации объединенных наций, за поддержку усилий по стабилизации ситуации в Гаити.
гаити
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала