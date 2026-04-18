В Германии призвали наладить поставки газа и нефти из России и Азии - 18.04.2026, ПРАЙМ
В Германии призвали наладить поставки газа и нефти из России и Азии
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал наладить поставки газа и нефти из России и Азии на фоне высоких цен на топливо... | 18.04.2026, ПРАЙМ
17:44 18.04.2026
 
Лидер АдГ Крупалла призвал наладить поставки газа и нефти из России и Азии

БЕРЛИН, 18 апр - ПРАЙМ. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал наладить поставки газа и нефти из России и Азии на фоне высоких цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке.
В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что правящая коалиция в Германии договорилась снизить энергетический налог на бензин и дизель на 17 центов за литр на два месяца на фоне резкого повышения цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке.
"Уже несколько недель топливо у нас стоит дороже двух евро. Что делает (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц со своим правительством? Теперь он хочет ненадолго немного снизить налог на топливо и заставить предприятия выплачивать сотрудникам компенсации. Экономика и граждане должны платить за провалы правительства", - написал Крупалла в соцсети X.
По его словам, Германии нужна энергетическая и экономическая политика в интересах граждан и компаний.
"Энергия должна быть доступной. С ядерной энергетикой и углем, с газом и нефтью из России и Азии! Поэтому перемены через сближение вместо игр с огнем, инвестиции в Германию, а не в войну и коррумпированных олигархов!", - добавил политик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
