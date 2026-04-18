Эксперт рассказал, какие товары можно купить с выгодой

2026-04-18T06:18+0300

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Покупки "про запас" могут быть выгодными, если товары имеют длительный срок хранения и продаются по хорошей скидке, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Покупки "про запас" могут быть оправданными и выгодными, если товары используются регулярно, продаются по действительно хорошей скидке, имеют длительный срок хранения и вы хорошо знаете темп их расхода", – сказал он. Например, к таким относятся кофе, бытовая химия, корм для животных, перечислил Смирнов. Эксперт рассказал и об акционных товарах, которые можно приобрести с выгодой: "Например, когда вы знаете обычную цену товара и обнаруживаете скидку на него. Если это товар, который вы часто используете или давно хотели купить, то это отличная возможность". При этом важно "учитывать нюансы", указал он. Нередко распродаются товары с истекающим сроком годности или скидка выглядит солидной, но ценник перед акцией мог быть намеренно завышен, заключил Смирнов.

