Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, какие товары можно купить с выгодой - 18.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какие товары можно купить с выгодой
06:18 18.04.2026
 
Эксперт рассказал, какие товары можно купить с выгодой

Эксперт Смирнов: покупки "про запас" выгодны, если товары продаются по хорошей скидке

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Покупки "про запас" могут быть выгодными, если товары имеют длительный срок хранения и продаются по хорошей скидке, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Покупки "про запас" могут быть оправданными и выгодными, если товары используются регулярно, продаются по действительно хорошей скидке, имеют длительный срок хранения и вы хорошо знаете темп их расхода", – сказал он.
Например, к таким относятся кофе, бытовая химия, корм для животных, перечислил Смирнов.
Эксперт рассказал и об акционных товарах, которые можно приобрести с выгодой: "Например, когда вы знаете обычную цену товара и обнаруживаете скидку на него. Если это товар, который вы часто используете или давно хотели купить, то это отличная возможность".
При этом важно "учитывать нюансы", указал он. Нередко распродаются товары с истекающим сроком годности или скидка выглядит солидной, но ценник перед акцией мог быть намеренно завышен, заключил Смирнов.
 
