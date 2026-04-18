Эксперт рассказал, какие товары можно купить с выгодой
Эксперт рассказал, какие товары можно купить с выгодой - 18.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какие товары можно купить с выгодой
Покупки "про запас" могут быть выгодными, если товары имеют длительный срок хранения и продаются по хорошей скидке, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому... | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T06:18+0300
2026-04-18T06:18+0300
2026-04-18T06:18+0300
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Покупки "про запас" могут быть выгодными, если товары имеют длительный срок хранения и продаются по хорошей скидке, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Покупки "про запас" могут быть оправданными и выгодными, если товары используются регулярно, продаются по действительно хорошей скидке, имеют длительный срок хранения и вы хорошо знаете темп их расхода", – сказал он.
Например, к таким относятся кофе, бытовая химия, корм для животных, перечислил Смирнов.
Эксперт рассказал и об акционных товарах, которые можно приобрести с выгодой: "Например, когда вы знаете обычную цену товара и обнаруживаете скидку на него. Если это товар, который вы часто используете или давно хотели купить, то это отличная возможность".
При этом важно "учитывать нюансы", указал он. Нередко распродаются товары с истекающим сроком годности или скидка выглядит солидной, но ценник перед акцией мог быть намеренно завышен, заключил Смирнов.
бизнес, финансы, "бкс мир инвестиций"
Бизнес, Финансы, "БКС Мир инвестиций"
Эксперт рассказал, какие товары можно купить с выгодой
Эксперт Смирнов: покупки "про запас" выгодны, если товары продаются по хорошей скидке
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Покупки "про запас" могут быть выгодными, если товары имеют длительный срок хранения и продаются по хорошей скидке, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Покупки "про запас" могут быть оправданными и выгодными, если товары используются регулярно, продаются по действительно хорошей скидке, имеют длительный срок хранения и вы хорошо знаете темп их расхода", – сказал он.
Например, к таким относятся кофе, бытовая химия, корм для животных, перечислил Смирнов.
Эксперт рассказал и об акционных товарах, которые можно приобрести с выгодой: "Например, когда вы знаете обычную цену товара и обнаруживаете скидку на него. Если это товар, который вы часто используете или давно хотели купить, то это отличная возможность".
При этом важно "учитывать нюансы", указал он. Нередко распродаются товары с истекающим сроком годности или скидка выглядит солидной, но ценник перед акцией мог быть намеренно завышен, заключил Смирнов.