Туркмения готова поставлять газ в Европу
Туркмения готова поставлять газ в Европу - 18.04.2026, ПРАЙМ
Туркмения готова поставлять газ в Европу
Туркмения готова поставлять природный газ в Европу и рассматривает это направление как один из приоритетов своей энергетической политики, заявил министр... | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T16:43+0300
2026-04-18T16:43+0300
2026-04-18T16:43+0300
АНТАЛЬЯ (Турция), 18 апр - ПРАЙМ. Туркмения готова поставлять природный газ в Европу и рассматривает это направление как один из приоритетов своей энергетической политики, заявил министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов. "Одним из ключевых приоритетов энергетической повестки Туркменистана является поставка природного газа в Европу. Я говорю вам об этом совершенно открыто и убеждённо", - сказал он на Анталийском дипломатическом форуме. По его словам, 15-20 лет назад Туркмения активно прорабатывала с европейскими партнёрами идею транспортировки газа через Каспийское море. Он отметил, что для возобновления этой работы необходимо решить международно-правовые вопросы в соответствии с Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря. Мередов также подчеркнул, что в нынешних геополитических условиях вопросы энергетической безопасности приобретают особое значение. "Мы готовы сотрудничать со всеми странами, со всеми нашими партнёрами в целях обеспечения безопасности, предоставляя наши возможности всем заинтересованным сторонам", - заявил он.
туркмения
европа
каспийское море
газ, туркмения, европа, каспийское море, мировая экономика
Газ, ТУРКМЕНИЯ, ЕВРОПА, Каспийское море, Мировая экономика
Туркмения готова поставлять газ в Европу
Глава МИД Туркмении Мередов: страна готова поставлять природный газ в Европу
АНТАЛЬЯ (Турция), 18 апр - ПРАЙМ. Туркмения готова поставлять природный газ в Европу и рассматривает это направление как один из приоритетов своей энергетической политики, заявил министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов.
"Одним из ключевых приоритетов энергетической повестки Туркменистана является поставка природного газа в Европу
. Я говорю вам об этом совершенно открыто и убеждённо", - сказал он на Анталийском дипломатическом форуме.
По его словам, 15-20 лет назад Туркмения
активно прорабатывала с европейскими партнёрами идею транспортировки газа через Каспийское море
. Он отметил, что для возобновления этой работы необходимо решить международно-правовые вопросы в соответствии с Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря.
Мередов также подчеркнул, что в нынешних геополитических условиях вопросы энергетической безопасности приобретают особое значение.
"Мы готовы сотрудничать со всеми странами, со всеми нашими партнёрами в целях обеспечения безопасности, предоставляя наши возможности всем заинтересованным сторонам", - заявил он.
