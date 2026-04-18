Госсекретарь МИД Хорватии рассказал об энергетических возможностях страны - 18.04.2026, ПРАЙМ
Госсекретарь МИД Хорватии рассказал об энергетических возможностях страны
19:31 18.04.2026
 
Госсекретарь МИД Хорватии рассказал об энергетических возможностях страны

Матушич: Хорватия готова закрыть потребность в энергоносителях у всех соседей

БЕЛГРАД, 18 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь МИД Хорватии Франо Матушич утверждает, что хорватская энергетическая инфраструктура якобы способна удовлетворить потребности всех соседних стран в поставках энергоносителей.
Матушич в субботу принял участие в круглом столе с коллегами из региона в рамках Анталийского дипломатического форума на тему "Установление мира на Балканах: диалог, бизнес и связи".
"У нас нефтепровод и газопровод, которые могут удовлетворить потребности всех соседей", - сказал представитель хорватского внешнеполитического ведомства.
Он уточнил, что речь идет о проекте газопровода "Южное соединение", идущем в Боснию и Герцеговину (БиГ) и связанном с хорватским СПГ-терминалом, а также об Адриатическом нефтепроводе JANAF.
Матушич считает, что сейчас вопрос диверсификации путей поставок энергоносителей важнее обсуждения истории. При этом, по его мнению, Хорватия уже стала региональным энергетическим хабом.
При этом ранее хорватский премьер Андрей Пленкович признавал, что Венгрия и Словакия выступают за продолжение поставок сырой нефти из России по нефтепроводу "Дружба", так как это на 30% дешевле, чем снабжение танкерами через Хорватию.
