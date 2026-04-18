"Ничего не осталось". На Западе сделали резкое заявление о России - 18.04.2026, ПРАЙМ

Европейские лидеры столкнутся с серьезными последствиями для своей политической карьеры, если откажутся от русофобской риторики, пишет словацкое издание Slovo. | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T23:00+0300

МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Европейские лидеры столкнутся с серьезными последствиями для своей политической карьеры, если откажутся от русофобской риторики, пишет словацкое издание Slovo."Если бы кто-нибудь у политиков в Европейской комиссии, руководимой Урсулой фон дер Ляйен, и у нынешних лидеров большинства государств Европейского союза забрал русофобскую политическую ориентацию, от их политики не осталось бы ни единой молекулы, ни атома, ни электрона. От нее не осталось бы просто ничего. Настоящий программный вакуум", — говорится в материале.Разжигаемая среди украинцев русофобия привела к тому, что страну втянули в "бессмысленную войну с народом, с которым население Украины связывает не менее 90% их идентичности", причем на стороне тех государств, с которыми их, напротив, не связывает совершенно ничего.По мнению журналистов, русофобская стратегия Европы предусматривает, что украинцы и впредь должны будут остаться "европейскими гладиаторами": их будут использовать для всех вооруженных конфликтов, которые нужны для укрепления западного военно-промышленного комплекса.Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек простым европейцам трудную жизнь из-за того, что европейские и британские бюрократы-русофобы отказываются от надежной и недорогой российской нефти.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

запад, украина, европа, урсула фон дер ляйен, кирилл дмитриев, рфпи