"Ничего не осталось". На Западе сделали резкое заявление о России - 18.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260418/evropa-869259311.html
"Ничего не осталось". На Западе сделали резкое заявление о России
Европейские лидеры столкнутся с серьезными последствиями для своей политической карьеры, если откажутся от русофобской риторики, пишет словацкое издание Slovo.
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Европейские лидеры столкнутся с серьезными последствиями для своей политической карьеры, если откажутся от русофобской риторики, пишет словацкое издание Slovo."Если бы кто-нибудь у политиков в Европейской комиссии, руководимой Урсулой фон дер Ляйен, и у нынешних лидеров большинства государств Европейского союза забрал русофобскую политическую ориентацию, от их политики не осталось бы ни единой молекулы, ни атома, ни электрона. От нее не осталось бы просто ничего. Настоящий программный вакуум", — говорится в материале.Разжигаемая среди украинцев русофобия привела к тому, что страну втянули в "бессмысленную войну с народом, с которым население Украины связывает не менее 90% их идентичности", причем на стороне тех государств, с которыми их, напротив, не связывает совершенно ничего.По мнению журналистов, русофобская стратегия Европы предусматривает, что украинцы и впредь должны будут остаться "европейскими гладиаторами": их будут использовать для всех вооруженных конфликтов, которые нужны для укрепления западного военно-промышленного комплекса.Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек простым европейцам трудную жизнь из-за того, что европейские и британские бюрократы-русофобы отказываются от надежной и недорогой российской нефти.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260407/khark-868988693.html
https://1prime.ru/20260402/rossiya-868855839.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Slovo: если у европейских лидеров забрать русофобию, от их политики ничего не останется

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2026
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Европейские лидеры столкнутся с серьезными последствиями для своей политической карьеры, если откажутся от русофобской риторики, пишет словацкое издание Slovo.
"Если бы кто-нибудь у политиков в Европейской комиссии, руководимой Урсулой фон дер Ляйен, и у нынешних лидеров большинства государств Европейского союза забрал русофобскую политическую ориентацию, от их политики не осталось бы ни единой молекулы, ни атома, ни электрона. От нее не осталось бы просто ничего. Настоящий программный вакуум", — говорится в материале.
Остров Харк - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
"Вот и все". Произошедшее на иранском острове Харк ошеломило Запад
7 апреля, 21:28
Разжигаемая среди украинцев русофобия привела к тому, что страну втянули в "бессмысленную войну с народом, с которым население Украины связывает не менее 90% их идентичности", причем на стороне тех государств, с которыми их, напротив, не связывает совершенно ничего.
По мнению журналистов, русофобская стратегия Европы предусматривает, что украинцы и впредь должны будут остаться "европейскими гладиаторами": их будут использовать для всех вооруженных конфликтов, которые нужны для укрепления западного военно-промышленного комплекса.
Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек простым европейцам трудную жизнь из-за того, что европейские и британские бюрократы-русофобы отказываются от надежной и недорогой российской нефти.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2026
"Они не умеют": в США проговорились о произошедшем с Россией
2 апреля, 21:48
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала