СМИ: представители госдепа США встретились с внуком экс-президента Кубы - 18.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260418/gosdep-869246611.html
СМИ: представители госдепа США встретились с внуком экс-президента Кубы
2026-04-18T03:02+0300
2026-04-18T03:19+0300
мировая экономика
экономика
общество
сша
куба
гавана
рауль кастро
дональд трамп
starlink
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869246611.jpg?1776471563
03:02 18.04.2026 (обновлено: 03:19 18.04.2026)
 
СМИ: представители госдепа США встретились с внуком экс-президента Кубы

Axios: представители госдепа США посетили Кубу для встречи с внуком Рауля Кастро

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Представители государственного департамента США посетили Кубу для встречи со внуком бывшего президента Кубы Рауля Кастро Гильермо Родригесом Кастро, утверждает портал Axios со ссылкой на источники утверждает.
"Представители государственного департамента США встретились в Гаване с кубинскими "аппаратчиками", в том числе со внуком... Рауля Кастро", - говорится в сообщении.
Утверждается, что американские чиновники предложили кубинским коллегам помощь в восстановлении интернет-соединения при помощи спутников Starlink. Источники заявили, что было проведено несколько встреч. Помимо этого, как пишет портал, во время встреч чиновники госдепа снова высказали требования, которые Куба должна выполнить для снятия с нее эмбарго США.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Рауль Кастро пытался, минуя дипломатические каналы, передать письмо напрямую президенту США Дональду Трампу с предложениями об экономическом сотрудничестве и снятии санкций с острова. Подобные сообщения могут говорить о том, что американцы хотят внести раскол в кубинские политические элиты, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков.
Ранее Трамп заявлял, что США могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил ранее телеканалу NBC News, что считает трудной задачей достижение соглашений с США, однако допустил, что это возможно. Он также предупредил, что оправдания возможной военной агрессии США против Кубы не существует. По его словам, кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала