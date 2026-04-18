СМИ: представители госдепа США встретились с внуком экс-президента Кубы

2026-04-18T03:02+0300

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Представители государственного департамента США посетили Кубу для встречи со внуком бывшего президента Кубы Рауля Кастро Гильермо Родригесом Кастро, утверждает портал Axios со ссылкой на источники утверждает. "Представители государственного департамента США встретились в Гаване с кубинскими "аппаратчиками", в том числе со внуком... Рауля Кастро", - говорится в сообщении. Утверждается, что американские чиновники предложили кубинским коллегам помощь в восстановлении интернет-соединения при помощи спутников Starlink. Источники заявили, что было проведено несколько встреч. Помимо этого, как пишет портал, во время встреч чиновники госдепа снова высказали требования, которые Куба должна выполнить для снятия с нее эмбарго США. Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Рауль Кастро пытался, минуя дипломатические каналы, передать письмо напрямую президенту США Дональду Трампу с предложениями об экономическом сотрудничестве и снятии санкций с острова. Подобные сообщения могут говорить о том, что американцы хотят внести раскол в кубинские политические элиты, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков. Ранее Трамп заявлял, что США могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил ранее телеканалу NBC News, что считает трудной задачей достижение соглашений с США, однако допустил, что это возможно. Он также предупредил, что оправдания возможной военной агрессии США против Кубы не существует. По его словам, кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну.

