В Госдуме предложили ввести замену паспорта в 60 лет

2026-04-18T02:32+0300

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предложил ввести замену паспорта в 60 лет, поскольку средняя продолжительность жизни в России растет, а внешность человека с течением времени может меняться, что создает трудности при идентификации личности. "Средняя продолжительность жизни в нашей стране растет и уже составляет 74,2 года. В связи с этим хочу предложить ввести еще одну замену паспорта в 60 лет, что также исключит лишние проволочки, связанные с идентификацией личности. Тем более что загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет просто не предусмотрено", - сказал Антропенко. Парламентарий отметил, что особенно актуально это будет при посадке в самолет или поезд, где сотрудники транспортной безопасности сверяют фото в документе с внешностью пассажира. "Также наш президент Владимир Путин не раз отмечал, что мы стремимся к увеличению этого показателя до 80 лет", - добавил депутат. В настоящее время, согласно действующему законодательству, российский паспорт подлежит обязательной замене при достижении 20 и 45 лет.

