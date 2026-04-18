Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести замену паспорта в 60 лет - 18.04.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести замену паспорта в 60 лет
В Госдуме предложили ввести замену паспорта в 60 лет
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предложил ввести замену паспорта в 60 лет, поскольку средняя продолжительность жизни в России растет, а внешность человека с течением времени может меняться, что создает трудности при идентификации личности.
"Средняя продолжительность жизни в нашей стране растет и уже составляет 74,2 года. В связи с этим хочу предложить ввести еще одну замену паспорта в 60 лет, что также исключит лишние проволочки, связанные с идентификацией личности. Тем более что загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет просто не предусмотрено", - сказал Антропенко.
Парламентарий отметил, что особенно актуально это будет при посадке в самолет или поезд, где сотрудники транспортной безопасности сверяют фото в документе с внешностью пассажира.
"Также наш президент Владимир Путин не раз отмечал, что мы стремимся к увеличению этого показателя до 80 лет", - добавил депутат.
В настоящее время, согласно действующему законодательству, российский паспорт подлежит обязательной замене при достижении 20 и 45 лет.
 
