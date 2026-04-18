В Госдуме рассказали, как списать долги по ЖКХ через процедуру банкротства - 18.04.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, как списать долги по ЖКХ через процедуру банкротства
В Госдуме рассказали, как списать долги по ЖКХ через процедуру банкротства
03:11 18.04.2026
 
В Госдуме рассказали, как списать долги по ЖКХ через процедуру банкротства

Депутат Свищев: долги по ЖКХ можно списать через процедуру банкротства

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россияне, имеющие долги за оплату услуг ЖКХ, могут списать задолженность через процедуру банкротства, кроме того, можно договориться с управляющей компанией о реструктуризации долга, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Процедура банкротства - единственный законный механизм, позволяющий полностью списать долги, в том числе и коммунальные. По общему правилу, долги по ЖКХ, возникшие до подачи заявления о банкротстве, могут быть списаны по решению суда. Однако есть важные нюансы", - сказал Свищев.
Парламентарий отметил, что банкротство не освобождает от текущих платежей, то есть за свет, воду и тепло, которые начисляются уже в процессе суда, платить придется в любом случае, они не списываются. Кроме того, если суд решит, что вы намеренно уклонялись от оплаты, в списании могут отказать. Он также уточнил, что сама процедура банкротства стоит денег, нужно оплачивать услуги финансового управляющего.
"При этом, если долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей, можно попробовать пройти процедуру внесудебного банкротства через МФЦ. Если сумма выше, то только через арбитражный суд. Однако этот путь требует серьезной подготовки и консультации с юристом", - добавил депутат.
Свищев рассказал, что для социально незащищенных категорий граждан - пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и ветеранов существуют механизмы адресной помощи. По его словам, если расходы на ЖКУ превышают определенный процент от совокупного дохода семьи, обычно 22%, можно оформить субсидию. Кроме того, для пенсионеров старше 70 лет, не имеющих долгов по капремонту, действует компенсация 50% взносов на капремонт, а для граждан старше 80 лет взносы отменяются полностью.
"Также можно договориться с управляющей компанией о реструктуризации долга, то есть рассрочке. Это лучше, чем копить пени и доводить дело до суда. Управляющие компании часто идут навстречу, потому что им тоже выгодно получать деньги частями, чем не получать вообще", - пояснил он.
Парламентарий уточнил, что некоторые граждане пытаются переждать три года в надежде, что долг "сгорит", так как общий срок исковой давности по долгам, в том числе и за ЖКУ, составляет три года (статья 196 Гражданского кодекса РФ).
"Это крайне рискованная стратегия. Во-первых, (управляющая - ред.) компания может подать в суд, и вы узнаете об этом, когда приставы уже спишут деньги с карты. Во-вторых, все это время вам будут капать пени и штрафы, а также могут отключить свет или воду. Поэтому рассчитывать на истечение срока исковой давности как на план действий - плохая идея. Но знать об этом нужно, чтобы не платить за то, что уже нельзя взыскать", - предупредил Свищев.
Собеседник агентства добавил, что если граждане частично оплатили долг за ЖКУ или подписали документ о его признании, срок исковой давности прерывается и начинает отсчитываться заново.
 
