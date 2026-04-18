В Госдуме предложили установить индексацию социальных пенсий на уровне 15% - 18.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260418/gosduma-869247488.html
В Госдуме предложили установить индексацию социальных пенсий на уровне 15% - 18.04.2026, ПРАЙМ
экономика
россия
сергей миронов
госдума
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869247488.jpg?1776475264
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить индексацию социальных пенсий и связанных выплат на уровне 15% и распространить это решение на всех получателей. Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность корректировки индексации социальных пенсий и выплат, рассчитываемых исходя из размера социальной пенсии, с 1 апреля 2026 года до уровня не ниже 15% и обеспечить распространение данного решения на всех получателей соответствующих выплат", - говорится в письме. В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что с 1 апреля социальные пенсии увеличились на 6,8%. При этом, по его словам, зависящие от размера соцпенсий выплаты - военнослужащим, ветеранам Великой Отечественной войны - должны вырасти на 14,8%. "И такая индексация гораздо ближе к уровню реальной потребительской инфляции за прошлый год. В декабре 2025-го, по данным ЦБ и Росстата, граждане оценивали его в 14,5%. Мы считаем, что и рост социальных пенсий должен превышать этот уровень, индексация в этом году должна составлять хотя бы 15%", - добавил лидер партии. Лантратова, комментируя инициативу, рассказала РИА Новости, что социальные пенсии в России получает более трех миллионов граждан - это пожилые люди, это инвалиды, это те, кто из-за жизненных трудностей не смог сформировать страховой стаж. "Уверена, что эта мера позволит снизить риски бедности, поддержит уязвимые категории граждан и укрепит доверие общества к социальной политике государства", - добавила глава думского комитета.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
04:21 18.04.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала