Инкассаторы перевозят не только деньги и ценности, но и бланки ЕГЭ - 18.04.2026, ПРАЙМ

Инкассаторы перевозят не только деньги и ценности, но и бланки ЕГЭ, рассказал в интервью РИА Новости президент объединения "Росинкас" Сергей Верейкин. | 18.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Инкассаторы перевозят не только деньги и ценности, но и бланки ЕГЭ, рассказал в интервью РИА Новости президент объединения "Росинкас" Сергей Верейкин. "У нас есть контракты и на перевозку драгметаллов, опасных грузов, лекарственных препаратов, бюллетеней для голосования, а также экзаменационных билетов по ЕГЭ", - отметил он. Однако, по его словам, основная специализация объединения "Росинкас" - это деньги. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 апреля в 09.00 мск.

