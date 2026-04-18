"При определенных условиях": в Иране жестко ответили на угрозы Трампа

Генерал Реза Талаиник, официальный представитель министерства обороны Ирана, подчеркнул, что Ормузский пролив открыт лишь при соблюдении конкретных условий,... | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T05:21+0300

МОСКВА, 18 апреля — ПРАЙМ. Генерал Реза Талаиник, официальный представитель министерства обороны Ирана, подчеркнул, что Ормузский пролив открыт лишь при соблюдении конкретных условий, несмотря на уверения США в обратном, сообщает агентство Tasnim. "Ормузский пролив открыт только в условиях прекращения огня и при определенных условиях, поэтому военные суда и суда, связанные с враждебными силами, не имеют права проходить через Ормузский пролив", — сказал он, комментируя слова Трампа.Генерал также подчеркнул, что в случае возобновления израильских атак на Ливан снова будет введена блокада пролива. "В случае давления на ливанских братьев и сестер ситуация вернется к прежнему состоянию", — предупредил генерал.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в пятницу о том, что на время прекращения огня в Ливане коммерческим судам разрешен полный доступ через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Тегеран, отметив, что морская блокада иранских портов останется, пока условия соглашения с Ираном не будут полностью выполнены. Источник из Высшего совета национальной безопасности Ирана сообщил, что если США не прекратят блокаду портов, Тегеран будет вынужден закрыть Ормузский проход. В ответ Трамп отказался снимать блокаду до подписания мирного договора, отметив, что большинство условий соглашения уже согласованы. 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, в результате которых пострадали более 3 тысяч человек. 8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Последующие переговоры в Исламабаде окончились безрезультатно, а США начали блокаду иранских портов. Посредники теперь пытаются организовать новые переговоры.

https://1prime.ru/20260417/tramp--869235301.html

https://1prime.ru/20260417/ssha-869242643.html

мировая экономика, иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп, аббас аракчи