"При определенных условиях": в Иране жестко ответили на угрозы Трампа - 18.04.2026, ПРАЙМ
"При определенных условиях": в Иране жестко ответили на угрозы Трампа
Генерал Реза Талаиник, официальный представитель министерства обороны Ирана, подчеркнул, что Ормузский пролив открыт лишь при соблюдении конкретных условий,... | 18.04.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
иран
сша
ормузский пролив
дональд трамп
аббас аракчи
Мировая экономика, ИРАН, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Аббас Аракчи
"При определенных условиях": в Иране жестко ответили на угрозы Трампа

Генерал Талаиник: Ормузский пролив будет открыт только при определенных условиях

МОСКВА, 18 апреля — ПРАЙМ. Генерал Реза Талаиник, официальный представитель министерства обороны Ирана, подчеркнул, что Ормузский пролив открыт лишь при соблюдении конкретных условий, несмотря на уверения США в обратном, сообщает агентство Tasnim.
"Ормузский пролив открыт только в условиях прекращения огня и при определенных условиях, поэтому военные суда и суда, связанные с враждебными силами, не имеют права проходить через Ормузский пролив", — сказал он, комментируя слова Трампа.
Генерал также подчеркнул, что в случае возобновления израильских атак на Ливан снова будет введена блокада пролива.
"В случае давления на ливанских братьев и сестер ситуация вернется к прежнему состоянию", — предупредил генерал.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в пятницу о том, что на время прекращения огня в Ливане коммерческим судам разрешен полный доступ через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Тегеран, отметив, что морская блокада иранских портов останется, пока условия соглашения с Ираном не будут полностью выполнены.
Источник из Высшего совета национальной безопасности Ирана сообщил, что если США не прекратят блокаду портов, Тегеран будет вынужден закрыть Ормузский проход. В ответ Трамп отказался снимать блокаду до подписания мирного договора, отметив, что большинство условий соглашения уже согласованы. 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, в результате которых пострадали более 3 тысяч человек. 8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Последующие переговоры в Исламабаде окончились безрезультатно, а США начали блокаду иранских портов. Посредники теперь пытаются организовать новые переговоры.
Мировая экономикаИРАНСШАОрмузский проливДональд ТрампАббас Аракчи
 
 
