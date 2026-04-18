"Все ложь": в Иране опровергли слова Трампа о переговорах - 18.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260418/iran-869249406.html
2026-04-18T07:50+0300
2026-04-18T07:51+0300
мировая экономика
сша
иран
ормузский пролив
дональд трамп
аббас аракчи
https://1prime.ru/20260417/devis-869244120.html
https://1prime.ru/20260417/ssha-869242643.html
https://1prime.ru/20260417/tramp--869235301.html
Мировая экономика, США, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Аббас Аракчи
"Все ложь": в Иране опровергли слова Трампа о переговорах

Спикер парламента Ирана Галибаф назвал ложью все заявления Трампа о переговорах

МОСКВА, 18 апреля — ПРАЙМ. Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявления президента США Дональда Трампа о ситуации с переговорами между Вашингтоном и Тегераном, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Президент США сделал семь заявлений за один час, все из которых ложны", — отметил он.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
"Мы это сделали". В США резко высказались о победе в войне против Ирана
Вчера, 22:35
Галибаф пояснил, что проход через Ормузский пролив остается закрытым из-за продолжения блокады иранских портов со стороны США.
"Транзит через пролив будет осуществляться по "установленному маршруту" и с "разрешения Ирана", — заявил Галибаф.
Глава парламента уточнил, что решения о состоянии пролива и его использовании принимаются не в социальных сетях.
"Транзит через пролив будет осуществляться по "установленному маршруту" и с "разрешения Ирана", — подчеркнул Галибаф.
Галибаф уверенно заявил, что США не выиграют войну с помощью ложных утверждений и наверняка не добьются успеха в переговорах.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
"Разбивает сердце". Произошедшее на авианосцах вблизи Ирана потрясло США
Вчера, 21:05
Накануне Трамп утверждал, что Иран якобы "согласился на все" в ходе переговоров с США, однако не предоставил подтверждений этому. Ранее он заявил, что проблему с Ормузским проливом удалось урегулировать и он полностью открыт.
В пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в свете перемирия в Ливане сообщил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив разрешен на время перемирия. Трамп после этого поблагодарил Иран, но отметил, что блокада иранских морских портов остается в силе, пока соглашение с Ираном не будет полностью выполнено.
Между тем, источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана сообщил, что если США не прекратят блокаду портов, проход через пролив будет закрыт. Трамп, в свою очередь, отказался снимать блокаду до подписания мирного договора, отметил, что большинство условий соглашены.
28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, в результате которых пострадали более 3 тысяч человек. 8 апреля США и Иран объявили о временном прекращении огня. Переговоры, прошедшие после этого в Исламабаде, не привели к результатам, однако возобновления боевых действий не произошло, а США начали блокаду иранских портов. Сейчас посредники стремятся организовать новый раунд переговоров.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива
Вчера, 16:39
 
Мировая экономикаСШАИРАНОрмузский проливДональд ТрампАббас Аракчи
 
 
