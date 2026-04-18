https://1prime.ru/20260418/iran-869249406.html
"Все ложь": в Иране опровергли слова Трампа о переговорах
2026-04-18T07:50+0300
мировая экономика
сша
иран
ормузский пролив
дональд трамп
аббас аракчи
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868107235_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_2f1ea8314dc6fb6aa2eef59281063438.jpg
МОСКВА, 18 апреля — ПРАЙМ. Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявления президента США Дональда Трампа о ситуации с переговорами между Вашингтоном и Тегераном, об этом он написал в своем Telegram-канале. "Президент США сделал семь заявлений за один час, все из которых ложны", — отметил он.Галибаф пояснил, что проход через Ормузский пролив остается закрытым из-за продолжения блокады иранских портов со стороны США. "Транзит через пролив будет осуществляться по "установленному маршруту" и с "разрешения Ирана", — заявил Галибаф. Глава парламента уточнил, что решения о состоянии пролива и его использовании принимаются не в социальных сетях. "Транзит через пролив будет осуществляться по "установленному маршруту" и с "разрешения Ирана", — подчеркнул Галибаф.Галибаф уверенно заявил, что США не выиграют войну с помощью ложных утверждений и наверняка не добьются успеха в переговорах. Накануне Трамп утверждал, что Иран якобы "согласился на все" в ходе переговоров с США, однако не предоставил подтверждений этому. Ранее он заявил, что проблему с Ормузским проливом удалось урегулировать и он полностью открыт. В пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в свете перемирия в Ливане сообщил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив разрешен на время перемирия. Трамп после этого поблагодарил Иран, но отметил, что блокада иранских морских портов остается в силе, пока соглашение с Ираном не будет полностью выполнено. Между тем, источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана сообщил, что если США не прекратят блокаду портов, проход через пролив будет закрыт. Трамп, в свою очередь, отказался снимать блокаду до подписания мирного договора, отметил, что большинство условий соглашены. 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, в результате которых пострадали более 3 тысяч человек. 8 апреля США и Иран объявили о временном прекращении огня. Переговоры, прошедшие после этого в Исламабаде, не привели к результатам, однако возобновления боевых действий не произошло, а США начали блокаду иранских портов. Сейчас посредники стремятся организовать новый раунд переговоров.
сша
иран
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868107235_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8f291d208df20d5b16f95b739dd3b813.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Спикер парламента Ирана Галибаф назвал ложью все заявления Трампа о переговорах
