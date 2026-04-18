https://1prime.ru/20260418/iran-869252022.html
ВС Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузом
2026-04-18T11:40+0300
мировая экономика
ормузский пролив
иран
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868048454_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_79f8427e456ffcce32d22b5f5155e5ad.jpg
ТЕГЕРАН, 18 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады США, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%."Исламская Республика Иран в соответствии с ранее сформированными соглашениями по доброй воле согласилась на управляемый проход ряда торговых судов и нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Но, к сожалению, США… продолжают заниматься грабежом и морским пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и тщательным контролем вооруженных сил", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.Зольфагари также заявил, что контроль над Ормузским проливом будет осуществляться в прежнем режиме, пока США не разрешат свободный проход судов в порты Ирана и из них.ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868048454_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_6e86de851805e9e7ca7dd8fcd90ed4b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
