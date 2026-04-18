ВС Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузом - 18.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260418/iran-869252022.html
ВС Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузом
ВС Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузом - 18.04.2026, ПРАЙМ
ВС Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузом
Вооруженные силы Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузом из-за блокады США, заявил официальный представитель центрального штаба... | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T11:40+0300
2026-04-18T12:07+0300
мировая экономика
ормузский пролив
иран
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868048454_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_79f8427e456ffcce32d22b5f5155e5ad.jpg
ТЕГЕРАН, 18 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады США, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%."Исламская Республика Иран в соответствии с ранее сформированными соглашениями по доброй воле согласилась на управляемый проход ряда торговых судов и нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Но, к сожалению, США… продолжают заниматься грабежом и морским пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и тщательным контролем вооруженных сил", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.Зольфагари также заявил, что контроль над Ормузским проливом будет осуществляться в прежнем режиме, пока США не разрешат свободный проход судов в порты Ирана и из них.ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
ормузский пролив
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868048454_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_6e86de851805e9e7ca7dd8fcd90ed4b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ормузский пролив, иран, сша
Мировая экономика, Ормузский пролив, ИРАН, США
11:40 18.04.2026 (обновлено: 12:07 18.04.2026)
 
ВС Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузом

ВС Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузом из-за блокады США

© AP Photo / Jon GambrellКонтейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2026
Контейнеровоз в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Jon Gambrell
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 18 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады США, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%.
"Исламская Республика Иран в соответствии с ранее сформированными соглашениями по доброй воле согласилась на управляемый проход ряда торговых судов и нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Но, к сожалению, США… продолжают заниматься грабежом и морским пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и тщательным контролем вооруженных сил", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Зольфагари также заявил, что контроль над Ормузским проливом будет осуществляться в прежнем режиме, пока США не разрешат свободный проход судов в порты Ирана и из них.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Мировая экономикаОрмузский проливИРАНСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала