"Росатом" готов помочь вывезти обогащенный уран из Ирана, завил Лихачев - 18.04.2026, ПРАЙМ
"Росатом" готов помочь вывезти обогащенный уран из Ирана, завил Лихачев
2026-04-18T17:10+0300
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. "Росатом" готов помочь вывезти обогащенный уран из Ирана, в ходе переговоров между США и ИРИ ключевым и болезненным вопросом продолжает оставаться тема вывоза иранского обогащенного урана, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Ранее агентство Рейтер передавало, что президент США Дональд Трамп объявил о планах США совместно с Ираном извлечь обогащенный уран на территории исламской республики для его последующей транспортировки в Америку. "Все мы с большим вниманием следим за ходом переговорного процесса между представителями США и Ирана, а также заявлениями американского президента, особенно в той части, что касается иранской ядерной программы, ведь именно то, что "Иран должен был получить ядерное оружие в течение двух недель" со слов Дональда Трампа и послужило главной причиной начала крупномасштабной военной операции", - сказал Лихачев отраслевому изданию "Страна Росатом". "В любом случае мы будем приветствовать все договоренности сторон конфликта, которые приведут к прекращению вооруженного противостояния и долгосрочному миру", - добавил глава "Росатома". По словам Лихачева, в ходе переговоров "ключевым и болезненным вопросом продолжает оставаться тема вывоза иранского обогащенного урана". Кроме весьма сложной технической составляющей, немаловажный аспект будущих договоренностей - вопрос доверия, добавил он. "И здесь только у России есть позитивный опыт взаимодействия с иранской стороной. В 2015 году по просьбе иранской стороны мы уже вывозили из исламской республики обогащенный уран. Готовы помочь с этим вопросом и сегодня", - напомнил глава "Росатома". Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в пятницу отметил, что решения о вывозе из Ирана обогащенного урана в США или другую страну нет.
17:10 18.04.2026
 
Лихачев: "Росатом" готов помочь вывезти обогащенный уран из Ирана

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. "Росатом" готов помочь вывезти обогащенный уран из Ирана, в ходе переговоров между США и ИРИ ключевым и болезненным вопросом продолжает оставаться тема вывоза иранского обогащенного урана, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее агентство Рейтер передавало, что президент США Дональд Трамп объявил о планах США совместно с Ираном извлечь обогащенный уран на территории исламской республики для его последующей транспортировки в Америку.
"Все мы с большим вниманием следим за ходом переговорного процесса между представителями США и Ирана, а также заявлениями американского президента, особенно в той части, что касается иранской ядерной программы, ведь именно то, что "Иран должен был получить ядерное оружие в течение двух недель" со слов Дональда Трампа и послужило главной причиной начала крупномасштабной военной операции", - сказал Лихачев отраслевому изданию "Страна Росатом".
"В любом случае мы будем приветствовать все договоренности сторон конфликта, которые приведут к прекращению вооруженного противостояния и долгосрочному миру", - добавил глава "Росатома".
По словам Лихачева, в ходе переговоров "ключевым и болезненным вопросом продолжает оставаться тема вывоза иранского обогащенного урана". Кроме весьма сложной технической составляющей, немаловажный аспект будущих договоренностей - вопрос доверия, добавил он.
"И здесь только у России есть позитивный опыт взаимодействия с иранской стороной. В 2015 году по просьбе иранской стороны мы уже вывозили из исламской республики обогащенный уран. Готовы помочь с этим вопросом и сегодня", - напомнил глава "Росатома".
Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в пятницу отметил, что решения о вывозе из Ирана обогащенного урана в США или другую страну нет.
