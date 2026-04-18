"Росатом" готов помочь вывезти обогащенный уран из Ирана, завил Лихачев
"Росатом" готов помочь вывезти обогащенный уран из Ирана, завил Лихачев - 18.04.2026, ПРАЙМ
"Росатом" готов помочь вывезти обогащенный уран из Ирана, завил Лихачев
"Росатом" готов помочь вывезти обогащенный уран из Ирана, в ходе переговоров между США и ИРИ ключевым и болезненным вопросом продолжает оставаться тема вывоза... | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T17:10+0300
2026-04-18T17:10+0300
2026-04-18T17:10+0300
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. "Росатом" готов помочь вывезти обогащенный уран из Ирана, в ходе переговоров между США и ИРИ ключевым и болезненным вопросом продолжает оставаться тема вывоза иранского обогащенного урана, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Ранее агентство Рейтер передавало, что президент США Дональд Трамп объявил о планах США совместно с Ираном извлечь обогащенный уран на территории исламской республики для его последующей транспортировки в Америку. "Все мы с большим вниманием следим за ходом переговорного процесса между представителями США и Ирана, а также заявлениями американского президента, особенно в той части, что касается иранской ядерной программы, ведь именно то, что "Иран должен был получить ядерное оружие в течение двух недель" со слов Дональда Трампа и послужило главной причиной начала крупномасштабной военной операции", - сказал Лихачев отраслевому изданию "Страна Росатом". "В любом случае мы будем приветствовать все договоренности сторон конфликта, которые приведут к прекращению вооруженного противостояния и долгосрочному миру", - добавил глава "Росатома". По словам Лихачева, в ходе переговоров "ключевым и болезненным вопросом продолжает оставаться тема вывоза иранского обогащенного урана". Кроме весьма сложной технической составляющей, немаловажный аспект будущих договоренностей - вопрос доверия, добавил он. "И здесь только у России есть позитивный опыт взаимодействия с иранской стороной. В 2015 году по просьбе иранской стороны мы уже вывозили из исламской республики обогащенный уран. Готовы помочь с этим вопросом и сегодня", - напомнил глава "Росатома". Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в пятницу отметил, что решения о вывозе из Ирана обогащенного урана в США или другую страну нет.
мировая экономика, сша, иран, алексей лихачев, дональд трамп, росатом, мид
Мировая экономика, США, ИРАН, Алексей Лихачев, Дональд Трамп, Росатом, МИД
"Росатом" готов помочь вывезти обогащенный уран из Ирана, завил Лихачев
Лихачев: "Росатом" готов помочь вывезти обогащенный уран из Ирана
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. "Росатом" готов помочь вывезти обогащенный уран из Ирана, в ходе переговоров между США и ИРИ ключевым и болезненным вопросом продолжает оставаться тема вывоза иранского обогащенного урана, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее агентство Рейтер передавало, что президент США Дональд Трамп
объявил о планах США совместно с Ираном
извлечь обогащенный уран на территории исламской республики для его последующей транспортировки в Америку.
"Все мы с большим вниманием следим за ходом переговорного процесса между представителями США и Ирана, а также заявлениями американского президента, особенно в той части, что касается иранской ядерной программы, ведь именно то, что "Иран должен был получить ядерное оружие в течение двух недель" со слов Дональда Трампа и послужило главной причиной начала крупномасштабной военной операции", - сказал Лихачев
отраслевому изданию "Страна Росатом
".
"В любом случае мы будем приветствовать все договоренности сторон конфликта, которые приведут к прекращению вооруженного противостояния и долгосрочному миру", - добавил глава "Росатома".
По словам Лихачева, в ходе переговоров "ключевым и болезненным вопросом продолжает оставаться тема вывоза иранского обогащенного урана". Кроме весьма сложной технической составляющей, немаловажный аспект будущих договоренностей - вопрос доверия, добавил он.
"И здесь только у России есть позитивный опыт взаимодействия с иранской стороной. В 2015 году по просьбе иранской стороны мы уже вывозили из исламской республики обогащенный уран. Готовы помочь с этим вопросом и сегодня", - напомнил глава "Росатома".
Официальный представитель иранского МИД
Исмаил Багаи в пятницу отметил, что решения о вывозе из Ирана обогащенного урана в США или другую страну нет.
