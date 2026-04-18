https://1prime.ru/20260418/iran-869256047.html

"Росатом" готов помочь вывезти обогащенный уран из Ирана, завил Лихачев

2026-04-18T17:10+0300

мировая экономика

сша

иран

алексей лихачев

дональд трамп

росатом

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864666828_0:21:2985:1700_1920x0_80_0_0_d01891ffde31d1367092b39db353c0b6.jpg

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. "Росатом" готов помочь вывезти обогащенный уран из Ирана, в ходе переговоров между США и ИРИ ключевым и болезненным вопросом продолжает оставаться тема вывоза иранского обогащенного урана, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Ранее агентство Рейтер передавало, что президент США Дональд Трамп объявил о планах США совместно с Ираном извлечь обогащенный уран на территории исламской республики для его последующей транспортировки в Америку. "Все мы с большим вниманием следим за ходом переговорного процесса между представителями США и Ирана, а также заявлениями американского президента, особенно в той части, что касается иранской ядерной программы, ведь именно то, что "Иран должен был получить ядерное оружие в течение двух недель" со слов Дональда Трампа и послужило главной причиной начала крупномасштабной военной операции", - сказал Лихачев отраслевому изданию "Страна Росатом". "В любом случае мы будем приветствовать все договоренности сторон конфликта, которые приведут к прекращению вооруженного противостояния и долгосрочному миру", - добавил глава "Росатома". По словам Лихачева, в ходе переговоров "ключевым и болезненным вопросом продолжает оставаться тема вывоза иранского обогащенного урана". Кроме весьма сложной технической составляющей, немаловажный аспект будущих договоренностей - вопрос доверия, добавил он. "И здесь только у России есть позитивный опыт взаимодействия с иранской стороной. В 2015 году по просьбе иранской стороны мы уже вывозили из исламской республики обогащенный уран. Готовы помочь с этим вопросом и сегодня", - напомнил глава "Росатома". Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в пятницу отметил, что решения о вывозе из Ирана обогащенного урана в США или другую страну нет.

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

мировая экономика, сша, иран, алексей лихачев, дональд трамп, росатом, мид