Предупреждение верховного лидера Ирана Вашингтону вызвало панику на Западе
Предупреждение верховного лидера Ирана Вашингтону вызвало панику на Западе - 18.04.2026, ПРАЙМ
Предупреждение верховного лидера Ирана Вашингтону вызвало панику на Западе
Британское издание Daily Express сочло пугающим заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам.
2026-04-18T17:48+0300
2026-04-18T17:48+0300
2026-04-18T17:48+0300
мировая экономика
иран
сша
ормузский пролив
аббас аракчи
дональд трамп
мид
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Британское издание Daily Express сочло пугающим заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам."Верховный лидер Ирана выступил с пугающей угрозой в новом сенсационном обращении, одновременно жестоко отчитав Дональда Трампа и американские войска", — говорится в публикации.В субботу верховный лидер исламской республики заявил, что военно-морские силы армии Ирана готовы нанести новое поражение США и Израилю.Официальный представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады со стороны США.Накануне ИРИ разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Как заявил глава МИД страны Аббас Аракчи, ограничения сняли после достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.Трамп поблагодарил Иран, но отказался снять блокаду его портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. Он утверждает, что Тегеран якобы пообещал больше не закрывать Ормуз и принял все условия будущего соглашения, в том числе о прекращении ядерной программы.
иран
сша
ормузский пролив
мировая экономика, иран, сша, ормузский пролив, аббас аракчи, дональд трамп, мид
Мировая экономика, ИРАН, США, Ормузский пролив, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, МИД
Предупреждение верховного лидера Ирана Вашингтону вызвало панику на Западе
Express назвало пугающей угрозу Хаменеи нанести новое поражение Штатам