Предупреждение верховного лидера Ирана Вашингтону вызвало панику на Западе

Предупреждение верховного лидера Ирана Вашингтону вызвало панику на Западе - 18.04.2026, ПРАЙМ

Предупреждение верховного лидера Ирана Вашингтону вызвало панику на Западе

Британское издание Daily Express сочло пугающим заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам. | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T17:48+0300

2026-04-18T17:48+0300

2026-04-18T17:48+0300

мировая экономика

иран

сша

ормузский пролив

аббас аракчи

дональд трамп

мид

МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Британское издание Daily Express сочло пугающим заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам."Верховный лидер Ирана выступил с пугающей угрозой в новом сенсационном обращении, одновременно жестоко отчитав Дональда Трампа и американские войска", — говорится в публикации.В субботу верховный лидер исламской республики заявил, что военно-морские силы армии Ирана готовы нанести новое поражение США и Израилю.Официальный представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады со стороны США.Накануне ИРИ разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Как заявил глава МИД страны Аббас Аракчи, ограничения сняли после достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.Трамп поблагодарил Иран, но отказался снять блокаду его портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. Он утверждает, что Тегеран якобы пообещал больше не закрывать Ормуз и принял все условия будущего соглашения, в том числе о прекращении ядерной программы.

иран

сша

ормузский пролив

мировая экономика, иран, сша, ормузский пролив, аббас аракчи, дональд трамп, мид