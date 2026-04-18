Иран перекрыл Ормуз до полного снятия морской блокады

Иран перекрыл Ормузский пролив с вечера субботы до полного снятия морской блокады
ТЕГЕРАН, 18 апр – ПРАЙМ. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США, следует из заявления пресс-службы КСИР.
"Таким образом, в результате нарушения режима прекращения огня до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду, с вечера сегодняшнего дня (субботы – ред.) Ормузский пролив будет перекрыт", - говорится в заявлении, его цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB.
КСИР также предупредил, что ударит по любым судам, которые попытаются приблизиться к Ормузскому проливу - такое действие будет воспринято как "сотрудничество с врагом" (США).
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.