Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон неприятно удивил Мелони неприличным поведением - 18.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260418/italiya-869247675.html
Макрон неприятно удивил Мелони неприличным поведением
Макрон неприятно удивил Мелони неприличным поведением - 18.04.2026, ПРАЙМ
Макрон неприятно удивил Мелони неприличным поведением
Непредвиденные обстоятельства омрачили встречу итальянского премьера Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона в столице Франции, сообщает BFM... | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T05:13+0300
2026-04-18T05:13+0300
мировая экономика
общество
франция
париж
ормузский пролив
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042289_0:186:2048:1338_1920x0_80_0_0_b8c9bb379d4327900d703bf7f889b953.jpg
МОСКВА, 18 апреля — ПРАЙМ. Непредвиденные обстоятельства омрачили встречу итальянского премьера Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона в столице Франции, сообщает BFM. Центральным событием встречи стали "чрезмерно теплые" объятия лидеров.Во время прямой трансляции мероприятия журналист телеканала был ошеломлен, когда Макрон внезапно заключил Мелони в крепкие объятия, что вызвало на ее лице явное недоумение. "Что интересно в Джорджи Мелони, стоящей рядом с Эммануэлем Макроном, так это, очевидно, то, что...", — сказал он, не зная, как комментировать действия французского лидера.Из видеозаписи видно, что Мелони попыталась избежать объятий Макрона, видимо, ощущая некоторое неудобство из-за его неожиданного поведения. "Италия и Франция, мы знаем, что между этими двумя странами существовала некоторая дипломатическая напряженность", — добавил журналист.Итальянская газета Il Manifesto отметила, что поведение Макрона можно считать излишне фамильярным, а поцелуй в щеку — крайне вульгарным, что "напоминает почти эскимосское приветствие, нос к носу". Джорджи Мелони прибыла в пятницу в Париж для участия в саммите по Ормузскому проливу. Среди тем обсуждения было создание многонациональной миссии, целью которой должно стать восстановление свободы мореплавания.
франция
париж
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042289_0:230:2048:1766_1920x0_80_0_0_8fd8c70023054c92bb660e74a231a0ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , франция, париж, ормузский пролив, эммануэль макрон
Мировая экономика, Общество , ФРАНЦИЯ, Париж, Ормузский пролив, Эммануэль Макрон
05:13 18.04.2026
 
Макрон неприятно удивил Мелони неприличным поведением

BFM: Макрон удивил Мелони попыткой крепко крепко обнять ее

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2026
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апреля — ПРАЙМ. Непредвиденные обстоятельства омрачили встречу итальянского премьера Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона в столице Франции, сообщает BFM. Центральным событием встречи стали "чрезмерно теплые" объятия лидеров.
Во время прямой трансляции мероприятия журналист телеканала был ошеломлен, когда Макрон внезапно заключил Мелони в крепкие объятия, что вызвало на ее лице явное недоумение.
"Что интересно в Джорджи Мелони, стоящей рядом с Эммануэлем Макроном, так это, очевидно, то, что...", — сказал он, не зная, как комментировать действия французского лидера.
Из видеозаписи видно, что Мелони попыталась избежать объятий Макрона, видимо, ощущая некоторое неудобство из-за его неожиданного поведения.
"Италия и Франция, мы знаем, что между этими двумя странами существовала некоторая дипломатическая напряженность", — добавил журналист.
Итальянская газета Il Manifesto отметила, что поведение Макрона можно считать излишне фамильярным, а поцелуй в щеку — крайне вульгарным, что "напоминает почти эскимосское приветствие, нос к носу".
Джорджи Мелони прибыла в пятницу в Париж для участия в саммите по Ормузскому проливу. Среди тем обсуждения было создание многонациональной миссии, целью которой должно стать восстановление свободы мореплавания.
Мировая экономикаОбществоФРАНЦИЯПарижОрмузский проливЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала