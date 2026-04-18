Макрон неприятно удивил Мелони неприличным поведением
Макрон неприятно удивил Мелони неприличным поведением
2026-04-18T05:13+0300
МОСКВА, 18 апреля — ПРАЙМ. Непредвиденные обстоятельства омрачили встречу итальянского премьера Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона в столице Франции, сообщает BFM. Центральным событием встречи стали "чрезмерно теплые" объятия лидеров.Во время прямой трансляции мероприятия журналист телеканала был ошеломлен, когда Макрон внезапно заключил Мелони в крепкие объятия, что вызвало на ее лице явное недоумение. "Что интересно в Джорджи Мелони, стоящей рядом с Эммануэлем Макроном, так это, очевидно, то, что...", — сказал он, не зная, как комментировать действия французского лидера.Из видеозаписи видно, что Мелони попыталась избежать объятий Макрона, видимо, ощущая некоторое неудобство из-за его неожиданного поведения. "Италия и Франция, мы знаем, что между этими двумя странами существовала некоторая дипломатическая напряженность", — добавил журналист.Итальянская газета Il Manifesto отметила, что поведение Макрона можно считать излишне фамильярным, а поцелуй в щеку — крайне вульгарным, что "напоминает почти эскимосское приветствие, нос к носу". Джорджи Мелони прибыла в пятницу в Париж для участия в саммите по Ормузскому проливу. Среди тем обсуждения было создание многонациональной миссии, целью которой должно стать восстановление свободы мореплавания.
https://1prime.ru/20260410/italiya-869046584.html
https://1prime.ru/20260402/makron-868856129.html
https://1prime.ru/20260412/ormuz-869104454.html
