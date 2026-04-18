https://1prime.ru/20260418/jurist-869246329.html
Юрист рассказал, когда россиян ждут сокращенные рабочие дни
Юрист рассказал, когда россиян ждут сокращенные рабочие дни
2026-04-18T02:17+0300
бизнес
общество
экономика
рф
superjob
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869246329.jpg?1776467840
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россиян в ближайшее время ждут сокращенные рабочие дни на фоне майских праздников - этими днями станут 30 апреля и 8 мая, напомнил в беседе с РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"В ближайшее время россиян ждут не только майские праздники, но и сокращенные рабочие дни накануне этих праздников - 30 апреля и 8 мая. Работа в такие дни должна быть сокращена на один чаc вне зависимости от того, сколько изначально длится рабочий день сотрудника", - отмечает эксперт.
Данные требования установлены статьей 95 Трудового кодекса РФ и касаются всех работодателей без исключения. Однако могут быть случаи, когда сокращение работы на один час невозможно по объективным причинам (например, если речь идет о непрерывно действующих организациях, где работа идет по сменам). В таком случае переработка (на один час) компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или (с согласия работника) оплатой (как за сверхурочную работу).
Сокращение работы в предпраздничный день не должно влиять на заработную плату сотрудников, получающих оклад. Если труд оплачивается по часовым ставкам или сдельным расценкам, работники могут незначительно потерять в доходе за эти дни, обращает внимание юрист.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , рф, superjob
Бизнес, Общество , Экономика, РФ, SuperJob
