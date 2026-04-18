Юрист рассказал, когда россиян ждут сокращенные рабочие дни

2026-04-18T02:17+0300

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россиян в ближайшее время ждут сокращенные рабочие дни на фоне майских праздников - этими днями станут 30 апреля и 8 мая, напомнил в беседе с РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "В ближайшее время россиян ждут не только майские праздники, но и сокращенные рабочие дни накануне этих праздников - 30 апреля и 8 мая. Работа в такие дни должна быть сокращена на один чаc вне зависимости от того, сколько изначально длится рабочий день сотрудника", - отмечает эксперт. Данные требования установлены статьей 95 Трудового кодекса РФ и касаются всех работодателей без исключения. Однако могут быть случаи, когда сокращение работы на один час невозможно по объективным причинам (например, если речь идет о непрерывно действующих организациях, где работа идет по сменам). В таком случае переработка (на один час) компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или (с согласия работника) оплатой (как за сверхурочную работу). Сокращение работы в предпраздничный день не должно влиять на заработную плату сотрудников, получающих оклад. Если труд оплачивается по часовым ставкам или сдельным расценкам, работники могут незначительно потерять в доходе за эти дни, обращает внимание юрист.

