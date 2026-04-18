Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал, когда россиян ждут сокращенные рабочие дни - 18.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260418/jurist-869246329.html
Юрист рассказал, когда россиян ждут сокращенные рабочие дни
2026-04-18T02:17+0300
2026-04-18T02:17+0300
бизнес
общество
экономика
рф
superjob
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869246329.jpg?1776467840
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , рф, superjob
Бизнес, Общество , Экономика, РФ, SuperJob
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россиян в ближайшее время ждут сокращенные рабочие дни на фоне майских праздников - этими днями станут 30 апреля и 8 мая, напомнил в беседе с РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"В ближайшее время россиян ждут не только майские праздники, но и сокращенные рабочие дни накануне этих праздников - 30 апреля и 8 мая. Работа в такие дни должна быть сокращена на один чаc вне зависимости от того, сколько изначально длится рабочий день сотрудника", - отмечает эксперт.
Данные требования установлены статьей 95 Трудового кодекса РФ и касаются всех работодателей без исключения. Однако могут быть случаи, когда сокращение работы на один час невозможно по объективным причинам (например, если речь идет о непрерывно действующих организациях, где работа идет по сменам). В таком случае переработка (на один час) компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или (с согласия работника) оплатой (как за сверхурочную работу).
Сокращение работы в предпраздничный день не должно влиять на заработную плату сотрудников, получающих оклад. Если труд оплачивается по часовым ставкам или сдельным расценкам, работники могут незначительно потерять в доходе за эти дни, обращает внимание юрист.
 
ЭкономикаБизнесОбществоРФSuperJob
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала