https://1prime.ru/20260418/kakaotalk-869245925.html

В KakaoTalk опровергли обвинения в передаче данных государству

2026-04-18T01:47+0300

технологии

южная корея

рф

корея

telegram

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869245925.jpg?1776466026

СЕУЛ, 18 апр - ПРАЙМ. Южнокорейский мессенджер KakaoTalk отверг обвинения в передаче данных государству и пояснил, что вся переписка хранится на серверах только два дня, ее невозможно раскрыть даже при наличии ордера, рассказали РИА Новости в Kakao Corporation на фоне роста пользователей мессенджера из РФ. Ранее сообщалось, что аудитория азиатских мессенджеров в России увеличилась почти на 60%, что связано с поисками альтернативы Telegram. В компании РИА Новости отметили, что имевшиеся ранее в Южной Корее слухи о передаче данных пользователей мессенджера и переписок государству не соответствуют действительности. "Люди думали, что мы передаем содержание переписки правоохранительным органам (Южной Кореи - ред).На самом деле сообщения хранятся на сервере всего около двух дней. Даже при наличии ордера мы не передаем содержание переписки", - заявил РИА Новости менеджер PR- отдела KakaoTalk компании Kakao Ли Сын Тхэ. Он добавил, что информация о том, какие данные предоставляются по запросам правоохранительных органов, публикуется на официальном сайте. И обычно это метаданные - например, факт соединения или время конкретной коммуникации. Содержание переписки же, которое обычно является предметом беспокойства, передать невозможно, И, как я сказал, основное опасение - это содержание переписки, потому что данные хранятся очень короткое время. "Что касается безопасности и приватности, для нас это очень чувствительный вопрос, особенно учитывая, что в Корее KakaoTalk используют почти все. Без ордера передача данных абсолютно невозможна... И мы можем предоставить только факт коммуникации и ее время, но не сами сообщения", - пояснил Ли Сын Тхэ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

