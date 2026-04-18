Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров назвал отношения России и Китая сбалансированными - 18.04.2026, ПРАЙМ
Лавров назвал отношения России и Китая сбалансированными
Лавров назвал отношения России и Китая сбалансированными
АНТАЛЬЯ, 18 апр - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в отношениях России и Китая нет односторонней зависимости, связи в торговле и энергетике сбалансированы. "Помимо сугубо энергетики и нефтегазовой (отрасли - ред.), у нас есть с Китаем очень развитое сотрудничество по ядерной энергетике, по другим высоким технологиям - и космос, и многое-многое другое. Так что я здесь не вижу какой-то односторонней зависимости", - сказал министр, выступая на Анталийском дипломатическом форуме. "Иногда говорят, почему вы с Китаем военный союз не заключите… На это мы уже ответили, это записано в документе, который был одобрен, подписан лидерами России и Китая, что наши отношения по своему качеству являются выше, глубже, надежнее, чем классические военные союзы", - подчеркнул Лавров.
13:33 18.04.2026
 
Лавров назвал отношения России и Китая сбалансированными

Лавров: в отношениях России и Китая нет односторонней зависимости

© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
АНТАЛЬЯ, 18 апр - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в отношениях России и Китая нет односторонней зависимости, связи в торговле и энергетике сбалансированы.
"Помимо сугубо энергетики и нефтегазовой (отрасли - ред.), у нас есть с Китаем очень развитое сотрудничество по ядерной энергетике, по другим высоким технологиям - и космос, и многое-многое другое. Так что я здесь не вижу какой-то односторонней зависимости", - сказал министр, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
"Иногда говорят, почему вы с Китаем военный союз не заключите… На это мы уже ответили, это записано в документе, который был одобрен, подписан лидерами России и Китая, что наши отношения по своему качеству являются выше, глубже, надежнее, чем классические военные союзы", - подчеркнул Лавров.
РОССИЯКИТАЙСергей ЛавровМИД РФ
 
 
