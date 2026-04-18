https://1prime.ru/20260418/kitay-869253197.html
Лавров назвал отношения России и Китая сбалансированными
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в отношениях России и Китая нет односторонней зависимости, связи в торговле и энергетике сбалансированы. | 18.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/12/869253027_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d425ebc47d9160c8afd1ca2edf0d5400.jpg
АНТАЛЬЯ, 18 апр - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в отношениях России и Китая нет односторонней зависимости, связи в торговле и энергетике сбалансированы. "Помимо сугубо энергетики и нефтегазовой (отрасли - ред.), у нас есть с Китаем очень развитое сотрудничество по ядерной энергетике, по другим высоким технологиям - и космос, и многое-многое другое. Так что я здесь не вижу какой-то односторонней зависимости", - сказал министр, выступая на Анталийском дипломатическом форуме. "Иногда говорят, почему вы с Китаем военный союз не заключите… На это мы уже ответили, это записано в документе, который был одобрен, подписан лидерами России и Китая, что наши отношения по своему качеству являются выше, глубже, надежнее, чем классические военные союзы", - подчеркнул Лавров.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/12/869253027_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f4db6ca54c260e06ac988a1121352c5e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Лавров: в отношениях России и Китая нет односторонней зависимости