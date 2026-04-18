Лавров назвал отношения России и Китая сбалансированными

Лавров назвал отношения России и Китая сбалансированными - 18.04.2026, ПРАЙМ

Лавров назвал отношения России и Китая сбалансированными

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в отношениях России и Китая нет односторонней зависимости, связи в торговле и энергетике сбалансированы. | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T13:33+0300

2026-04-18T13:33+0300

2026-04-18T13:33+0300

АНТАЛЬЯ, 18 апр - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в отношениях России и Китая нет односторонней зависимости, связи в торговле и энергетике сбалансированы. "Помимо сугубо энергетики и нефтегазовой (отрасли - ред.), у нас есть с Китаем очень развитое сотрудничество по ядерной энергетике, по другим высоким технологиям - и космос, и многое-многое другое. Так что я здесь не вижу какой-то односторонней зависимости", - сказал министр, выступая на Анталийском дипломатическом форуме. "Иногда говорят, почему вы с Китаем военный союз не заключите… На это мы уже ответили, это записано в документе, который был одобрен, подписан лидерами России и Китая, что наши отношения по своему качеству являются выше, глубже, надежнее, чем классические военные союзы", - подчеркнул Лавров.

китай

россия, китай, сергей лавров, мид рф