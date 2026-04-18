В Италии развенчали популярный миф о кофе

Итальянская традиция выпивать немного воды перед чашкой кофе связана не с необходимостью очищения вкусовых рецепторов, а с поддержкой водного баланса организма, | 18.04.2026, ПРАЙМ

РИМ, 18 апр – ПРАЙМ. Итальянская традиция выпивать немного воды перед чашкой кофе связана не с необходимостью очищения вкусовых рецепторов, а с поддержкой водного баланса организма, рассказал РИА Новости профессиональный консультант и дегустатор кофе из Италии Андрей Година. По его словам, распространенное объяснение является не совсем верным. Итальянцы считают, что вода перед кофе нужна, чтобы лучше почувствовать аромат напитка, однако, как отметил Година, это скорее миф, чем реальная причина. "Есть физиологический аспект, в том смысле, что, выпивая эспрессо, вы получаете дозу кофеина. Кофеин также обладает мочегонным эффектом, то есть ускоряет работу почек, а почки функционируют при наличии воды. Но когда вы пьете эспрессо, вы пьете очень мало воды. Таким образом, ваши почки ускоряют свою работу без воды. Выпейте стакан, чтобы обеспечить организм водой, затем примите кофеин", - сказал эксперт, автор книг о кофе и путеводителей по кофейням в Италии. В самых плохих кофейнях, добавил он, посетителям предлагают стакан воды после кофе, чтобы скрыть его дурной вкус. По его словам, эспрессо - это очень насыщенный и сложный с точки зрения химии напиток, обладающий высокой концентрацией ароматических веществ. "Его вкус настолько интенсивен, что обычные остатки пищи во рту практически не мешают восприятию", - объяснил Година. По его словам, на восприятие кофе могут повлиять разве что очень сильные вкусы, например, сырой лук.

