В Италии развенчали популярный миф о кофе - 18.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260418/kofe-869250382.html
В Италии развенчали популярный миф о кофе
В Италии развенчали популярный миф о кофе - 18.04.2026, ПРАЙМ
В Италии развенчали популярный миф о кофе
Итальянская традиция выпивать немного воды перед чашкой кофе связана не с необходимостью очищения вкусовых рецепторов, а с поддержкой водного баланса организма, | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T09:12+0300
2026-04-18T09:12+0300
здоровье
общество
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867767251_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_c4cd78fee16faacc56a082895ffb0378.jpg
РИМ, 18 апр – ПРАЙМ. Итальянская традиция выпивать немного воды перед чашкой кофе связана не с необходимостью очищения вкусовых рецепторов, а с поддержкой водного баланса организма, рассказал РИА Новости профессиональный консультант и дегустатор кофе из Италии Андрей Година. По его словам, распространенное объяснение является не совсем верным. Итальянцы считают, что вода перед кофе нужна, чтобы лучше почувствовать аромат напитка, однако, как отметил Година, это скорее миф, чем реальная причина. "Есть физиологический аспект, в том смысле, что, выпивая эспрессо, вы получаете дозу кофеина. Кофеин также обладает мочегонным эффектом, то есть ускоряет работу почек, а почки функционируют при наличии воды. Но когда вы пьете эспрессо, вы пьете очень мало воды. Таким образом, ваши почки ускоряют свою работу без воды. Выпейте стакан, чтобы обеспечить организм водой, затем примите кофеин", - сказал эксперт, автор книг о кофе и путеводителей по кофейням в Италии. В самых плохих кофейнях, добавил он, посетителям предлагают стакан воды после кофе, чтобы скрыть его дурной вкус. По его словам, эспрессо - это очень насыщенный и сложный с точки зрения химии напиток, обладающий высокой концентрацией ароматических веществ. "Его вкус настолько интенсивен, что обычные остатки пищи во рту практически не мешают восприятию", - объяснил Година. По его словам, на восприятие кофе могут повлиять разве что очень сильные вкусы, например, сырой лук.
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867767251_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_557248347c77c34f2d2646ea1020b1bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
здоровье, общество , италия
Здоровье, Общество , ИТАЛИЯ
09:12 18.04.2026
 
В Италии развенчали популярный миф о кофе

Дегустатор Година развенчала популярный миф о кофе

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПриготовление кофе в турке на газовой плите.
Приготовление кофе в турке на газовой плите. - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2026
Приготовление кофе в турке на газовой плите.. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
РИМ, 18 апр – ПРАЙМ. Итальянская традиция выпивать немного воды перед чашкой кофе связана не с необходимостью очищения вкусовых рецепторов, а с поддержкой водного баланса организма, рассказал РИА Новости профессиональный консультант и дегустатор кофе из Италии Андрей Година.
По его словам, распространенное объяснение является не совсем верным. Итальянцы считают, что вода перед кофе нужна, чтобы лучше почувствовать аромат напитка, однако, как отметил Година, это скорее миф, чем реальная причина.
Кофейные зерна - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Мировой экспорт кофе в феврале снизился на шесть процентов
13 апреля, 20:56
"Есть физиологический аспект, в том смысле, что, выпивая эспрессо, вы получаете дозу кофеина. Кофеин также обладает мочегонным эффектом, то есть ускоряет работу почек, а почки функционируют при наличии воды. Но когда вы пьете эспрессо, вы пьете очень мало воды. Таким образом, ваши почки ускоряют свою работу без воды. Выпейте стакан, чтобы обеспечить организм водой, затем примите кофеин", - сказал эксперт, автор книг о кофе и путеводителей по кофейням в Италии.
В самых плохих кофейнях, добавил он, посетителям предлагают стакан воды после кофе, чтобы скрыть его дурной вкус.
По его словам, эспрессо - это очень насыщенный и сложный с точки зрения химии напиток, обладающий высокой концентрацией ароматических веществ.
"Его вкус настолько интенсивен, что обычные остатки пищи во рту практически не мешают восприятию", - объяснил Година.
По его словам, на восприятие кофе могут повлиять разве что очень сильные вкусы, например, сырой лук.
 
ЗдоровьеОбществоИТАЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала