Аналитики посчитали, сколько кофе потребляют россияне - 18.04.2026, ПРАЙМ

Россияне в среднем потребляют 10,3 миллиона порций кофе в месяц во время посещения кофеен, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек... | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T15:25+0300

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россияне в среднем потребляют 10,3 миллиона порций кофе в месяц во время посещения кофеен, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Россияне потребляют 10,3 миллиона порций кофе в месяц в кофейнях. Среднее количество позиций в чеке - 3,1. Доля кофе и напитков в чеке - 72%", - подсчитали аналитики, уточнив, что речь идет о статистике за полный 2025 год. По их данным, средневзвешенная цена этого напитка в российских кофейнях в первом квартале составила 289 рублей. Горячий кофе в общепите, после роста оборотов в 2025 году на 19%, в первом квартале 2026 года показал снижение на 4%, что также говорит о спаде интереса потребителя из-за растущего ценника.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

