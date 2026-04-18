Лавров заявил, что у России много разногласий с администрацией США

Лавров заявил, что у России много разногласий с администрацией США - 18.04.2026, ПРАЙМ

Лавров заявил, что у России много разногласий с администрацией США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы очень много разногласий с нынешней администрацией США в том, что касается двусторонних вопросов и... | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T13:39+0300

2026-04-18T13:39+0300

2026-04-18T13:39+0300

россия

мировая экономика

рф

москва

сша

сергей лавров

АНТАЛЬЯ, 18 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы очень много разногласий с нынешней администрацией США в том, что касается двусторонних вопросов и санкций. "У нас очень много разногласий с нынешней американской администрацией в том, что касается практически развивающихся дел: и санкции никакие не сняты с байденовских времен, даже собственность дипломатическая не возвращена, и наши компании уже под новые санкции попали", - сказал Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.

рф

москва

сша

россия, мировая экономика, рф, москва, сша, сергей лавров