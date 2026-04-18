Лукашенко объяснил многовекторность внешней политики Белоруссии - 18.04.2026, ПРАЙМ
Лукашенко объяснил многовекторность внешней политики Белоруссии
Многовекторность белорусской внешней политики обусловлена особенностью работы и структуры ее экономики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. | 18.04.2026, ПРАЙМ
Лукашенко: многовекторность внешней политики Белоруссии обусловлена экономикой

МИНСК, 18 апр - ПРАЙМ. Многовекторность белорусской внешней политики обусловлена особенностью работы и структуры ее экономики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Что касается многовекторной политики, то она исходит из экономики. Мы больше половины производимых материальных средств, услуг продаем на внешних рынках. У нас открытая экономика", - сказал Лукашенко в интервью RT.
По его словам, именно из-за особенностей экономики Минск видит свои интересы в разных частях мира.
"Поэтому мы вынуждены свои интересы видеть на Западе, в России, Китае. И в Африке - там, куда все идут, и Россия, и американцы. Это наш интерес для того, чтобы, как я вот недавно сказал, жить. Не выживать, а жить. Это наш интерес, он исходит из жизни. За что нас упрекать? Не за что", - подчеркнул белорусский президент.
