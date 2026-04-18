"Не их сукин сын". Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Западом - 18.04.2026, ПРАЙМ
"Не их сукин сын". Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Западом
"Не их сукин сын". Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Западом - 18.04.2026, ПРАЙМ
"Не их сукин сын". Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Западом
Президент Белоруссии заявил, что, несмотря на все переговоры с Западом, прекрасно понимает, что он "не их сукин сын". | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T08:35+0300
2026-04-18T09:30+0300
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Президент Белоруссии заявил, что, несмотря на все переговоры с Западом, прекрасно понимает, что он "не их сукин сын". "Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут. Я это прекрасно понимаю", - заявил Лукашенко в интервью RT. Но Лукашенко вынужден вести эти переговоры, так как исходит из интересов народа. В этой связи глава государства пояснил, что Белоруссия вынуждена проводить многовекторную политику, которая продиктована экономикой. Фраза "да, он сукин сын, но он наш сукин сын" приписывается президенту США Франклину Рузвельту - так он охарактеризовал никарагуанского диктатора Анастасио Сомосу.
мировая экономика, белоруссия, запад, сша, франклин рузвельт, rt
Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, ЗАПАД, США, Франклин Рузвельт, RT
08:35 18.04.2026 (обновлено: 09:30 18.04.2026)
 
"Не их сукин сын". Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Западом

Лукашенко заявил, что в диалоге с Западом, понимает, что он "не их сукин сын"

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Президент Белоруссии заявил, что, несмотря на все переговоры с Западом, прекрасно понимает, что он "не их сукин сын".
"Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут. Я это прекрасно понимаю", - заявил Лукашенко в интервью RT.
Но Лукашенко вынужден вести эти переговоры, так как исходит из интересов народа. В этой связи глава государства пояснил, что Белоруссия вынуждена проводить многовекторную политику, которая продиктована экономикой.
Фраза "да, он сукин сын, но он наш сукин сын" приписывается президенту США Франклину Рузвельту - так он охарактеризовал никарагуанского диктатора Анастасио Сомосу.
