"Не их сукин сын". Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Западом

"Не их сукин сын". Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Западом - 18.04.2026, ПРАЙМ

"Не их сукин сын". Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Западом

Президент Белоруссии заявил, что, несмотря на все переговоры с Западом, прекрасно понимает, что он "не их сукин сын". | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T08:35+0300

2026-04-18T08:35+0300

2026-04-18T09:30+0300

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Президент Белоруссии заявил, что, несмотря на все переговоры с Западом, прекрасно понимает, что он "не их сукин сын". "Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут. Я это прекрасно понимаю", - заявил Лукашенко в интервью RT. Но Лукашенко вынужден вести эти переговоры, так как исходит из интересов народа. В этой связи глава государства пояснил, что Белоруссия вынуждена проводить многовекторную политику, которая продиктована экономикой. Фраза "да, он сукин сын, но он наш сукин сын" приписывается президенту США Франклину Рузвельту - так он охарактеризовал никарагуанского диктатора Анастасио Сомосу.

белоруссия

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, белоруссия, запад, сша, франклин рузвельт, rt