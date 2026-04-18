Спецпредставитель Алиева рассказал о будущем "Маршруте Трампа" - 18.04.2026, ПРАЙМ
Спецпредставитель Алиева рассказал о будущем "Маршруте Трампа"
Спецпредставитель Алиева рассказал о будущем "Маршруте Трампа"
Зангезурский коридор ("Маршрут Трампа") станет важным связующим звеном между Азией и Европой, заявил специальный представитель президента Азербайджана по особым | 18.04.2026, ПРАЙМ
АНТАЛЬЯ (Турция), 18 апр - ПРАЙМ. Зангезурский коридор ("Маршрут Трампа") станет важным связующим звеном между Азией и Европой, заявил специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков. "После реализации Зангезурского коридора откроются новые возможности. Этот проект не только обеспечит беспрепятственное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахичевани, а также между Арменией и Азербайджаном, но и станет альтернативным маршрутом для транспортной связности и торговли между Азией и Европой", - сказал он, выступая на панельной дискуссии в рамках пятого Анталийского дипломатического форума. По его словам, глобальные конфликты создают серьезные препятствия для международного экспорта. "Мы думаем не только о торговле, но и о мире на Южном Кавказе. В нашем регионе десятилетиями сохранялся конфликт. Сегодня де-факто мы живем в мире с Арменией, и это открывает новые возможности", - отметил он. Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Амирбеков: "Маршрут Трампа" станет связующим звеном между Азией и Европой

© РИА Новости . Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкПанорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море
АНТАЛЬЯ (Турция), 18 апр - ПРАЙМ. Зангезурский коридор ("Маршрут Трампа") станет важным связующим звеном между Азией и Европой, заявил специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
"После реализации Зангезурского коридора откроются новые возможности. Этот проект не только обеспечит беспрепятственное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахичевани, а также между Арменией и Азербайджаном, но и станет альтернативным маршрутом для транспортной связности и торговли между Азией и Европой", - сказал он, выступая на панельной дискуссии в рамках пятого Анталийского дипломатического форума.
По его словам, глобальные конфликты создают серьезные препятствия для международного экспорта.
"Мы думаем не только о торговле, но и о мире на Южном Кавказе. В нашем регионе десятилетиями сохранялся конфликт. Сегодня де-факто мы живем в мире с Арменией, и это открывает новые возможности", - отметил он.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
 
