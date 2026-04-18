Отец Илона Маска назвал Россию прекрасным местом для инвестиций

Отец Илона Маска назвал Россию прекрасным местом для инвестиций - 18.04.2026, ПРАЙМ

Отец Илона Маска назвал Россию прекрасным местом для инвестиций

Россия является высокотехнологичной страной и прекрасным местом для инвестиций в различные сферы, заявил РИА Новости международный эксперт в области... | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T07:49+0300

2026-04-18T07:49+0300

2026-04-18T07:49+0300

МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Россия является высокотехнологичной страной и прекрасным местом для инвестиций в различные сферы, заявил РИА Новости международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска. "Россия, вне всякого сомнения, прекрасное место для инвестиций", - сказал он. По словам Маска, "страна столь высокотехнологична, что привлекательных областей, куда можно вложить средства, очень много". Эррол Маск неоднократно посещал Россию, в том числе этой весной.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия